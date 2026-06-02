Gabriel Murúa: “La idea es hacer una versión bien federal”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Gabriel Murúa, Secretario de Estado de Deportes y Recreación de Santa Cruz, se refirió a la organización de los Juegos Binacionales de la Araucanía.

Según informó, la semana pasada se realizó una reunión con autoridades de la Patagonia Argentina y de la Araucanía Chilena para delinear detalles de lo que serán los Juegos 2026 en Valdivia, pero también para comenzar la presentación de nuestra provincia como sede de los Juegos.

“La idea es poder hacer una versión bien federal de los Juegos, determinando que puedan hacerse en el norte, en el centro y en el sur de la provincia”, indicó.

El evento se desarrollará en el mes de septiembre y las subsedes serían Caleta Olivia en el norte, San Julián, Piedrabuena y Puerto Santa Cruz en el centro, y Río Gallegos en el sur.

Murúa informó que en cada localidad se desarrollarían distintas disciplinas, en función de la posibilidad de alojamiento.

“Por ejemplo, Puerto San Julián recibiría dos disciplinas y estamos hablando de cerca de 520 personas. Cada ciudad recibiría teniendo en cuenta la posibilidad de alojar y lo que tiene que ver con la organización. Imagínate que se reciben más de 2.500 deportistas en total y detrás vienen también familias”, explicó.

En ese sentido, el funcionario destacó que se generará movimiento en el sector hotelero, gastronómico y turístico. “Todo el circuito económico de las localidades se va a mover esa semana y eso hace que ese consumo que se va a dar mueva el círculo virtuoso de cada localidad. Es un evento sumamente importante y no solamente hablando estrictamente de lo deportivo”, señaló.

Murúa indicó que la conformación de los equipos provinciales se realiza a través de procesos selectivos en conjunto con las federaciones deportivas.

Por otra parte, el funcionario se refirió al lanzamiento del DeporBingo, una herramienta destinada a fortalecer a los clubes deportivos de Santa Cruz.

“La idea es trabajar en lo que es la base de la pirámide. Cuando hablamos de selectivos y del deporte federado hablamos de la punta de la pirámide, de los chicos que llegan a una selección. En el caso del DeporBingo, tiene una mirada social y comunitaria para fomentar la masificación deportiva”, explicó.

Uno de los aspectos centrales del programa es la distribución de ingresos. Cada cartón tendrá un valor de $25 mil y los clubes obtendrán una ganancia aproximada de $15 mil por unidad vendida.

“Se le da la posibilidad de vender el cartón del DeporBingo a las instituciones deportivas y de poder recaudar el 60%, mientras que el otro 40% se destina a los premios y a los gastos que tiene el organismo para generar el DeporBingo”, señaló.

“La idea es que puedan recaudar más y que tengan una herramienta para solventar los gastos que tienen en el día a día como club”, agregó.

Finalmente, Murúa confirmó que el Club Independiente de Río Gallegos contará con una cancha de césped sintético.

“Es un compromiso que ha tomado el gobernador Claudio Vidal, teniendo en cuenta una deuda con una institución histórica de la ciudad”, expresó.

La obra forma parte de un plan que contempla la construcción de 12 canchas de césped sintético en distintas localidades, además de polideportivos.