Mirvois se reunió con responsables de locales nocturnos para fortalecer controles y escuchar las demandas del sector

Gerardo Mirvois mantuvo un encuentro con responsables de locales nocturnos para reforzar controles, abordar la situación del sector y promover acciones que impulsen la actividad económica en Río Gallegos.
 
 
 
02 de junio de 2026El Mediador El Mediador

El secretario de Producción, Comercio e Industria de la Municipalidad de Río Gallegos, Gerardo Mirvois, encabezó este martes una reunión con responsables de locales nocturnos de la ciudad, en el marco de una agenda de trabajo orientada a fortalecer los mecanismos de control, garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes y conocer la realidad que atraviesa el sector.

Previo al encuentro, el funcionario explicó que la convocatoria tuvo como objetivo principal presentarse formalmente ante los empresarios de la actividad tras su reciente asunción al frente de la Secretaría, además de establecer prioridades vinculadas al funcionamiento de estos establecimientos.

“Queremos conocer la actualidad del sector y reforzar todo lo que tiene que ver con la nocturnidad en nuestra ciudad, especialmente cuestiones vinculadas al ingreso de menores y al aforo de los locales, que son temas muy importantes y que debemos tener muy presentes”, señaló.

Mirvois indicó que la reunión se centró en aspectos relacionados con las habilitaciones comerciales y el correcto funcionamiento de los espacios nocturnos, promoviendo el diálogo y la articulación entre el Estado municipal y los actores privados.

Asimismo, destacó que este encuentro forma parte de una agenda más amplia que la Secretaría viene desarrollando con distintos sectores de la economía local. En ese sentido, recordó que ya se realizaron reuniones con representantes de la Cámara de Comercio, la Asociación de Empresarios Hoteleros Gastronómicos y Afines de Rio Gallegos, productores locales, universidades y organismos como el INTA.

“El diagnóstico de la situación económica está bastante claro. Necesitamos que mejore todo lo que tiene que ver con el comercio y con incentivar el consumo, porque eso es lo que realmente moviliza la economía local”, expresó.

El funcionario remarcó que, frente al complejo contexto económico nacional y provincial, resulta fundamental generar herramientas que permitan dinamizar la actividad comercial. Entre ellas mencionó medidas ya implementadas, como el alivio fiscal impulsado por el Municipio y la emergencia provincial, pero también la necesidad de promover eventos y actividades que contribuyan al movimiento económico de la ciudad.

Finalmente, Mirvois subrayó la importancia del trabajo articulado entre los distintos sectores. “El diálogo, la búsqueda de consensos y la construcción de herramientas conjuntas son el camino. Todo aquello que podamos generar como políticas públicas para fortalecer la actividad económica será en beneficio de toda la comunidad”, concluyó.

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