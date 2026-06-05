Verónica Pietropablo: “Lo grabaron a escondidas porque iban a ser repudiados”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Verónica Pietropablo, administrativa y delegada de ATE del Hospital Garrahan, repudió el documental realizado por Santiago Oría y difundido por Casa Rosada.

En primer lugar, señaló que la pieza audiovisual está narrada por un consejero y tres o cuatro supervisores de Enfermería “que no son quienes atienden pacientes”.

En esa línea, aseguró que los trabajadores “sufren persecución, les niegan las vacaciones” y se ven sometidos a atender “más pacientes de los que deberían”.

“Nunca se pelea porque la enfermería tenga un buen lugar para descansar, no hay garantías para los enfermeros de trabajar en condiciones, simplemente se limitan a comunicar que no hay pirfenidona, que no hay dexametasona, que no hay paracetamol, cuando sabemos perfectamente que un hospital de alta complejidad las cosas tienen que estar”, cuestionó.

Y agregó: “En vez de exigirle a la dirección de Enfermería y al hospital que garantice las cosas para trabajar adecuadamente, obligan a los trabajadores a trabajar sin esos elementos, con materiales descartables de baja calidad”, cuestionó.

Asimismo, aseguró que se trata de “gente que estuvo luchando contra los enfermeros para que no se alinearan a los paros, pero después gozan de los aumentos de salario”.

Pietropablo apuntó al consejero César Avellaneda y señaló que, tras asumir en octubre, “le descontó todos los días de paro a Enfermería”.

“A raíz de la manifestación que se hizo en la Dirección ese 30 de octubre es que tenemos ahora 40 sumariados, un sumario que sigue su curso y obviamente demuestra el carácter persecutorio de este hospital, ahora con esta dirección nueva”, indicó.

Por otro lado, la dirigente advirtió que quienes participaron del documental tuvieron que grabarlo “a escondidas” en el Consejo de Administración.

“No lo pueden hacer en un lugar donde van a ser vistos públicamente porque van a ser repudiados. Se tienen que ir a esconder al Consejo a hacer esas grabaciones porque no lo pueden hacer en su servicio, no consiguieron un solo trabajador raso que quisiera responder por ese documental”, apuntó.

En esa línea, señaló que dos de las enfermeras que formaron parte del documental “no concursaron la supervisión”.

“Están todos puestos a dedo. Tanto reniegan de la política, pero según quien sea el que está en la política en ese momento es a quien va designando y ellos no reniegan de eso. Estoy cansada de que se hable de la política como si fuese una mala palabra, pero los que nos están reventando están haciendo política”, afirmó.

Para finalizar, Pietropablo se refirió al aumento salarial conseguido tras la lucha de los trabajadores del hospital y destacó que el 61% “fue una conquista”.

Sin embargo, aseguró que los salarios siguen estando por debajo de la canasta básica.

“Yo, por ejemplo, estoy ganando ahora $1.800.000, tengo 15 años de antigüedad y soy administrativa. Operarios y auxiliares están en $1.400.000, entonces, si bien es una conquista porque de repente nos duplicaron el sueldo, seguimos estando por debajo”, indicó.

A su vez, cuestionó que al no aplicarse la totalidad de la Ley de Emergencia Pediátrica, muchos trabajadores se ven alcanzados por el impuesto a las ganancias.

“Esto impacta en la atención porque si vos tenés un profesional que puede elegir no hacer una guardia, no la hace. Una guardia se paga $150.000, en el mes son $600.000, pero les descuentan $800.000 de ganancias, entonces no les conviene y ahí empezás a tener baches en la cobertura de diferentes guardias, tanto de atención de pacientes como de técnicos de diferentes sectores”, explicó.

Consultada sobre el clima actual dentro del hospital y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, la delegada de ATE indicó que ya comenzaron a realizar asambleas y adelantó que la próxima semana realizarán una jornada de visibilización.

“Vamos a hacer una jornada en contra de la censura porque dieron de baja un congreso que iba a hablar sobre genética y políticas públicas. Como al director no le gustó el título, lo suspendió a menos de una semana de realizarse”, señaló.

En ese contexto, anticipó que la continuidad de las acciones será definida por los trabajadores en asamblea y aseguró que existe un fuerte malestar dentro de la institución.

“Seguramente después vendrán las asambleas porque el hospital está muy indignado. Se fue un director a conocer un hospital en Londres, con viajes que estarían pagos por el hospital, pero no hay plata para salarios, no hay plata para insumos, no hay plata para el mantenimiento de la infraestructura y se van de vacaciones con nuestra plata”, concluyó.