Demoran a un hombre por filmar a niñas durante una clase en el gimnasio Lucho Fernández

El hecho ocurrió este jueves por la noche en Río Gallegos. Una docente advirtió que un sujeto de 33 años, sin vínculo con la institución, registraba imágenes de menores de entre 7 y 9 años que participaban de una clase de gimnasia artística. La Policía secuestró dos teléfonos celulares y la Justicia investiga el caso.
05 de junio de 2026El Mediador El Mediador

Momentos de preocupación se vivieron este jueves por la noche en el Gimnasio Municipal “Lucho Fernández” de Río Gallegos, cuando una docente detectó a un hombre que se encontraba observando y filmando a un grupo de niñas que participaban de una clase de gimnasia artística.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:00 horas en las instalaciones ubicadas sobre calle Zapiola al 1500. Según informaron fuentes policiales, la mujer advirtió la presencia de un sujeto ajeno a la comunidad educativa y sin relación alguna con las menores que desarrollaban la actividad deportiva.

De acuerdo con la denuncia, el hombre utilizaba su teléfono celular para registrar imágenes de las alumnas, cuyas edades oscilan entre los 7 y 9 años. Ante la situación, el personal docente solicitó de inmediato la intervención policial.

Efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y procedieron a demorar al individuo, de 33 años de edad, quien posteriormente fue trasladado a la División Comisaría Sexta para el inicio de las actuaciones correspondientes.

Tras tomar intervención el Juzgado de Instrucción N° 2, se ordenó el secuestro de dos teléfonos celulares —un iPhone XR y un iPhone 13— que se encontraban en poder del hombre, con el objetivo de realizar las pericias necesarias y determinar si existe material de interés para la investigación.

Una vez cumplidas las diligencias procesales dispuestas por la Justicia, el sujeto recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a la causa y debió fijar domicilio a disposición del juzgado interviniente.

Ahora serán las pericias sobre los dispositivos secuestrados las que permitirán establecer el contenido almacenado y determinar si existió algún delito vinculado a la captación de imágenes de las menores.

Lo más visto
webvero - 2026-06-03T120456.754

Ni Una Menos vuelve a las calles: convocan a una nueva marcha en todo el país

El Mediador
03 de junio de 2026
La movilización se realiza este miércoles en todo el país, con epicentro frente al Congreso Nacional. Organizaciones feministas y sociales reclaman respuestas ante la violencia de género y mantienen viva la consigna de Ni Una Menos, poniendo el foco en los recientes femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia.
webvero - 2026-06-05T163016.180

Demoran a un hombre por filmar a niñas durante una clase en el gimnasio Lucho Fernández

El Mediador
05 de junio de 2026
El hecho ocurrió este jueves por la noche en Río Gallegos. Una docente advirtió que un sujeto de 33 años, sin vínculo con la institución, registraba imágenes de menores de entre 7 y 9 años que participaban de una clase de gimnasia artística. La Policía secuestró dos teléfonos celulares y la Justicia investiga el caso.
Boletín de noticias