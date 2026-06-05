Demoran a un hombre por filmar a niñas durante una clase en el gimnasio Lucho Fernández

Momentos de preocupación se vivieron este jueves por la noche en el Gimnasio Municipal “Lucho Fernández” de Río Gallegos, cuando una docente detectó a un hombre que se encontraba observando y filmando a un grupo de niñas que participaban de una clase de gimnasia artística.

El episodio ocurrió alrededor de las 20:00 horas en las instalaciones ubicadas sobre calle Zapiola al 1500. Según informaron fuentes policiales, la mujer advirtió la presencia de un sujeto ajeno a la comunidad educativa y sin relación alguna con las menores que desarrollaban la actividad deportiva.

De acuerdo con la denuncia, el hombre utilizaba su teléfono celular para registrar imágenes de las alumnas, cuyas edades oscilan entre los 7 y 9 años. Ante la situación, el personal docente solicitó de inmediato la intervención policial.

Efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y procedieron a demorar al individuo, de 33 años de edad, quien posteriormente fue trasladado a la División Comisaría Sexta para el inicio de las actuaciones correspondientes.

Tras tomar intervención el Juzgado de Instrucción N° 2, se ordenó el secuestro de dos teléfonos celulares —un iPhone XR y un iPhone 13— que se encontraban en poder del hombre, con el objetivo de realizar las pericias necesarias y determinar si existe material de interés para la investigación.

Una vez cumplidas las diligencias procesales dispuestas por la Justicia, el sujeto recuperó la libertad, aunque quedó supeditado a la causa y debió fijar domicilio a disposición del juzgado interviniente.

Ahora serán las pericias sobre los dispositivos secuestrados las que permitirán establecer el contenido almacenado y determinar si existió algún delito vinculado a la captación de imágenes de las menores.