Con una actuación estelar de Messi, Argentina goleó a Argelia en su debut en el Mundial 2026

El astro rosarino hizo los tres goles y alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo artillero en la historia de los mundiales.
17 de junio de 2026El Mediador El Mediador

 La Selección argentina goleó 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial, con una actuación estelar de Lionel Messi, y se afianzó como uno de los serios candidatos a pelear por el título.

Los tres goles del encuentro que se llevó a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas los hizo Messi, uno en la primera mitad y los otros dos en el complemento, y alcanzó al alemán Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

El encuentro comenzó muy parejo, con situaciones claras para ambas selecciones, que incluso vieron un gol anulado cada una por posición adelantada.

Cuando parecía que Argelia se iba a plantar como un complicado rival, Messi frotó la lámpara y abrió el marcador a los 17 minutos del primer tiempo con un tremendo remate desde afuera del área que fue inatajable para el arquero argelino, Luca Zidane.

Ya en la segunda mitad, Messi anotó rápidamente el 2-0 a los 10 minutos, al encontrarse sólo en el área chica tras un rebote por un disparo desde afuera del área del mediocampista Alexis Mac Allister.

El 3-0 definitivo llegó a los 30 minutos de la segunda mitad, cuando Messi recibió un pase de Nicolás González en la medialuna del área y sacó un preciso remate que ya es una marca registrada en su carrera.

Pese a lo contundente del resultado, la Argentina mostró ciertas desatenciones principalmente en el aspecto defensivo que tendrá que mejorar en los próximos encuentros, aunque el balance en este debut es más que positivo para los dirigidos por Lionel Scaloni, que van en busca del bicampeonato.

La próxima presentación de la Selección argentina será el lunes a las 14, cuando se enfrente por la segunda fecha del Grupo J con Austria, mientras que Argelia se medirá el martes con Jordania.

La síntesis del partido

  • Mundial 2026
  • Grupo J – fecha 1
  • Argentina 3 - 0 Argelia
  • Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)
  • Árbitro: Szymon Marciniak (Pol)
  • VAR: Tomasz Kwiatkowski (Pol)
  • Asistentes: Tomasz Liskiewicz y Adam Kupsik (Pol)

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Argentina: Emiliano Martínez; Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Thiago Almada, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rafik Belghali; Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui; Fares Chaibi, Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovic.

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  • Goles en el primer tiempo: 17m. Lionel Messi (A).
  • Goles en el segundo tiempo: 15m. Y 30m. Lionel Messi (A).

.

  • Cambios en el segundo tiempo: 1m. Nahuel Molina por Gonzalo Montiel (Argentina), 10m. Nicolás González por Thiago Almada y Julián Álvarez por Lautaro Martínez (Argentina), 19m. Mohamed Amoura por Amine Gouiri, Houssem Aouar por Hicham Boudaoui y Riyad Mahrez por Anis Hadj Moussa (Argelia), 35m. Nicolás Otamendi por Cristian Romero y Nicolás Paz por Lionel Messi (Argentina), 37m. Adil Boulbina por Nabil Bentaleb y Ramiz Zerrouki por Ibrahim Maza (Argelia).
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