Silvia D’Andrea: “Este año, la interpretación del himno va a dar que hablar”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea, brindó detalles de la tradicional Velada Patriótica que se realizará el próximo 8 de julio en el escenario mayor del Atlético Boxing Club.

“A partir de las 20 horas se van a abrir los portones centrales para que toda la familia riogalleguense y los santacruceños que estén disfrutando del feriado puente puedan participar de una velada donde va a haber buena música, buena danza y participación de ballets y grupos folclóricos del interior”, señaló.

La funcionaria adelantó que a la medianoche se desarrollará la interpretación del Himno Argentino y el Pericón Nacional.

“El himno no se lo pierdan este año porque tiene unas innovaciones que van a dar mucho que hablar. Son todos valores locales que vienen trabajando en esto, va a tener una resolución en el público, creo que va a ser muy importante”, afirmó.

Luego comenzará la peña folklórica abierta a toda la comunidad, acompañada por stands gastronómicos.

“Va a haber puestos para comprar comida y bebidas, que van a estar a cargo de las escuelas de deportes, de los clubes locales y de las áreas de escuelas de danza y música de la Secretaría de Estado de Cultura”, detalló.

La velada contará además con la participación de delegaciones artísticas provenientes de distintas localidades del interior provincial.

“Van a venir grupos de Caleta Olivia, Puerto San Julián, Jaramillo y Fitz Roy”, confirmó D’Andrea.

Por otra parte, la secretaria destacó la respuesta de la comunidad en cada una de las propuestas vinculadas a las fechas patrias y remarcó el interés de los vecinos por participar de las actividades culturales.

“Tenemos una importante relación con los vecinos. A través de Conexión Cultura y de las redes siempre hay consultas. La gente viene mucho al Complejo Cultural a preguntar por las actividades y a ver en dónde puede sumarse”, señaló.

D’Andrea también recordó que continúa abierta la muestra Pasión y Gloria, inaugurada en el marco del Día de la Bandera y dedicada a los tres títulos mundiales obtenidos por la Selección Argentina.

“Está hasta el 31 de julio en el Complejo Cultural y después va a salir a la provincia. Tiene una sala inmersiva a través de la secuencia de las tres estrellas y la historia de los tres mundiales que gana Argentina, y otra sala de arte contemplativo con los trabajos que hicieron los chicos de las escuelas que participaron. Por favor, vengan a verlo porque es imperdible”, expresó.