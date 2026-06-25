Silvia D’Andrea: “Este año, la interpretación del himno va a dar que hablar”

La secretaria de Estado de Cultura invitó a la comunidad a participar de la Velada Patriótica que se desarrollará el próximo 8 de julio en el Boxing Club. “Va a haber buena música, buena danza y participación de ballets y grupos folclóricos del interior”, indicó.
25 de junio de 2026El Mediador El Mediador

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea, brindó detalles de la tradicional Velada Patriótica que se realizará el próximo 8 de julio en el escenario mayor del Atlético Boxing Club. 

“A partir de las 20 horas se van a abrir los portones centrales para que toda la familia riogalleguense y los santacruceños que estén disfrutando del feriado puente puedan participar de una velada donde va a haber buena música, buena danza y participación de ballets y grupos folclóricos del interior”, señaló.

La funcionaria adelantó que a la medianoche se desarrollará la interpretación del Himno Argentino y el Pericón Nacional.

webvero - 2026-06-25T152609.846Miguel Del Plá: “Vamos a tener un espíritu constructivo”

“El himno no se lo pierdan este año porque tiene unas innovaciones que van a dar mucho que hablar. Son todos valores locales que vienen trabajando en esto, va a tener una resolución en el público, creo que va a ser muy importante”, afirmó.

Luego comenzará la peña folklórica abierta a toda la comunidad, acompañada por stands gastronómicos.

“Va a haber puestos para comprar comida y bebidas, que van a estar a cargo de las escuelas de deportes, de los clubes locales y de las áreas de escuelas de danza y música de la Secretaría de Estado de Cultura”, detalló.

La velada contará además con la participación de delegaciones artísticas provenientes de distintas localidades del interior provincial.

“Van a venir grupos de Caleta Olivia, Puerto San Julián, Jaramillo y Fitz Roy”, confirmó D’Andrea.

Por otra parte, la secretaria destacó la respuesta de la comunidad en cada una de las propuestas vinculadas a las fechas patrias y remarcó el interés de los vecinos por participar de las actividades culturales.

“Tenemos una importante relación con los vecinos. A través de Conexión Cultura y de las redes siempre hay consultas. La gente viene mucho al Complejo Cultural a preguntar por las actividades y a ver en dónde puede sumarse”, señaló.

D’Andrea también recordó que continúa abierta la muestra Pasión y Gloria, inaugurada en el marco del Día de la Bandera y dedicada a los tres títulos mundiales obtenidos por la Selección Argentina.

“Está hasta el 31 de julio en el Complejo Cultural y después va a salir a la provincia. Tiene una sala inmersiva a través de la secuencia de las tres estrellas y la historia de los tres mundiales que gana Argentina, y otra sala de arte contemplativo con los trabajos que hicieron los chicos de las escuelas que participaron. Por favor, vengan a verlo porque es imperdible”, expresó.

Últimas noticias
729500169_2252453021957016_6503051846558666084_n

El Municipio participó de una jornada sobre acción climática

El Mediador
25 de junio de 2026
El encuentro se desarrolló en el marco de las actividades del Consejo de Intendentes RAMCC 2026, espacio clave para la articulación de políticas locales sostenibles al que la capital santacruceña se incorporó recientemente, convirtiéndose en el primer municipio de la provincia en formar parte de esta iniciativa   

Lo más visto
webvero - 2026-06-22T165020.227

Salvador Femenia: “Van cuatro años consecutivos de caída de ventas”

22 de junio de 2026
El secretario de prensa de la CAME dijo que las ventas por el Día del Padre cayeron 0,3% en la comparación interanual. “La última vez que aumentó año contra año fue en 2022”, precisó. Desde la llegada de Javier Milei cerraron 24.000 empresas. “Todo lo que pasa, para bien o para mal, pasa dentro del sector pyme”, expresó.  
webvero - 2026-06-24T132842.491

Luis Tagliapietra: “Pase lo que pase, ninguno va a estar satisfecho con el veredicto”

El Mediador
24 de junio de 2026
El abogado querellante y padre de uno de los tripulantes del ARA San Juan alertó sobre la “orfandad probatoria” durante la investigación por el hundimiento del submarino. Dijo que se intentó vender “una historia oficial”, pero como toda hipótesis “requiere ser ratificada o descartada a través de pruebas científicas y eso no se hizo”.
webvero - 2026-06-24T133034.276

Crio. Lidia Mario: “No nos están dando una respuesta favorable”

El Mediador
LA PROVINCIA 24 de junio de 2026
La comisario consideró “insuficiente” la segunda propuesta presentada en el Consejo del Salario. Cuestionó que la oferta “redunda sobre lo mismo” y establece sumas no remunerativas dejando afuera a los retirados. “No vamos a aceptar ninguna propuesta que a ellos no los incluya”, advirtió. La próxima reunión será el 30 de junio.
Boletín de noticias