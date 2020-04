La colecta millonaria que proponen Federer, Nadal y Djokovic para ayudar a más de 400 tenistas

Hola chicos. Quería escribirle sobre el apoyo financiero para jugadores de menor rango de 250-700 individuales. ATP ha asignado más de 1 millón de dólares a este fondo de ayuda. Han planeado contribuir a jugadores clasificados entre 150-400 individuales. Rafa, Roger y yo hablamos ayer y proponemos que es más importante apoyar a jugadores de 250-700”.

Así arranca el mensaje del N°1 del mundo a sus colegas Top 100 en el ranking de ATP, con intenciones de tener muy buenos gestos para con los jugadores que están lejos en el ranking y que no perciben ingresos. Pero las respuestas no fueron del todo como esperaban. Hay, entre algunos tenistas, una mirada suspicaz sobre las acciones de Djokovic, a pesar de mostrar buenas intenciones. Eso y la fórmula de la propuesta generó una división entre quienes deben contribuir a este fondo.

“Es una buena iniciativa que se estén moviendo para conseguir dinero, ellos que pueden, para los que están en otra posición, pero no sé si ésta es la manera, porque no sé si todos van a querer poner”, expresó Federico Coria, 104 del mundo. Él sería uno de los que quedarían en un gris de quienes recibirían este soporte financiero. “Con esta propuesta, nadie sabe qué va a ocurrir con los que están fuera del Top 100, pero antes del 250”, confirmaba.

Algo similar ocurre con Andrea Collarini, quien cree que apoyar sólo al rango 250-700 del ranking “es un poco arbitrario, porque hay jugadores a partir del 100 que no jugaron la Qualy de los Grand Slam o perdieron en primera ronda. Tuvimos gastos de pasaje, entrenador e impuestos”.



Otro dato a tener en cuenta es que los jugadores que están por encima del Top 100, en su gran mayoría, juega Interclubes en Europa para ganar dinero y armarse su presupuesto; y este año no lo van a poder hacer, porque esos torneos fueron cancelados.

Ambos jugadores habían conseguido estabilizarse dentro de los 200 la temporada 2019 y este año esperaban escalar aún más. La primera meta de un tenista es ingresar en el grupo de los 100, porque les permite una mayor tranquilidad desde lo económico, ya que la ecuación ingresos-egresos comienza a darles saldo a favor.

“Es por eso que todavía se está conversando el tema del alcance de beneficiarios. La mayoría no está de acuerdo con lo que llegó del Board y se busca que no esté dividido por ranking y que haya cierta forma de aplicar a quienes recién sale del 250 o recién ingresa al 100 y debe colaborar con el fondo, para que sea lo suficientemente justo”, comenta Diego Schwartzman.

Sin embargo, hay quienes giran dentro del mundo del tenis que sostienen que el tenista no tiene tantos amigos en el circuito y que a la mayoría de los que están fuera de los 200 no los conoce y al resto los ve más como rivales que una persona con la quien colaborar. “Esa es una de las principales barreras que les impide a los tenistas la solidaridad que se propone entre ellos”, llega por lo bajo.

El mensaje especifica líneas abajo: “Sentimos que todos necesitamos unirnos y ayudar a estos muchachos. Muchos de ellos están pensando en dejar el tenis profesional porque simplemente no pueden sobrevivir financieramente, porque no son compatibles con las Federaciones o no tienen patrocinadores. Necesitamos enviar el mensaje a la comunidad del tenis y al mundo deportivo de que nos preocupamos el uno por el otro y por el futuro del tenis”.

Sin embargo, muchos jugadores tomaron distancia de esta propuesta, sobre todo aquellos que están dentro de los 100 primeros desde hace poco tiempo, porque no han conseguido establecerse económicamente. “Lo que sucede es que muchos de estos jugadores alquilan y el aporte que les piden es lo mismo que pagan por un año de alquiler de su vivienda”, justifican y por eso esperan que las asociaciones comiencen a movilizarse y a proponer alternativas.

La ATP ya les comunicó a los jugadores que todavía no resolvieron nada sobre el prize money de los torneos que se han caído por la cuarentena, pero que estaban tratando de hacer algo por los que están atrás en el ranking. Horacio Zeballos, que es uno de los mejores jugadores de dobles en la actualidad, no estaba al tanto de la propuesta que envió Djokovic. Como papá de dos niños se preocupa por la forma de los ingresos comentaba: “Los tenistas vivimos de lo que ganamos de los premios de cada torneo que jugamos, y todos estamos esperando que la ATP nos dé más noticias”, comentaba Horacio Zeballos, que todavía espera una respuesta que no llega.

Por otra parte, algunos jugadores, sobre todo latinos, entienden que hoy el deporte no está en primer plano y que hay que preocuparse más en ser solidario con su país, con la gente mayor y con aquellos que no tienen recursos.

“Este virus nos afecta a todos, a los que tienen plata y a los que no”, comentaba uno de los tenistas. “Estamos frente a una pandemia que va a cambiar el curso del mundo en el corto plazo”, decía otro, Un tercero agregó: “Son las asociaciones las que deben conseguir los recursos y no los jugadores que no estamos percibiendo nada, porque no se juega nada”.

¿Cuál es la propuesta que hizo llegar Djokovic? Una manera escalonada de aportar al “Player Relief Fund”, de acuerdo a la posición que ocupan en el ranking. “Los 100 mejores jugadores individuales y los 20 mejores dobles contribuyen financieramente según el siguiente cuadro financiero”.

- 50-100: $5.000 cada uno

- 20-50: $10.000 cada uno

- 10-20: $15.000 cada uno

- 5-10: $20.000 cada uno

- 1-5: $30.000 cada uno

- Top 20 en dobles: $5.000 cada uno

De esta manera, la recaudación ascendería a 1,05 millones de dólares, que piensan unir a los 500 mil aportados por los Grand Slam y al millón de la ATP. A esto, Djokovic le propuso a la ATP que "el 50% del dinero del premio del Masters de Londres (si ocurre en noviembre / diciembre) se destine al Fondo de ayuda para jugadores. Si no sucede (jugarse el Masters), todos deberíamos contribuir con una cantidad significativa de dinero en premios de Australia 2021”.

Así es cómo intentarán reunir el dinero necesario para acercarse al objetivo propuesto. De esa manera, los jugadores entre esas posiciones recibirían unos u$s 10.000 cada uno, algo que los jugadores más allá del 500 es imposible que lleguen a ganar en una temporada.

“Por eso es que tendría que hacerse la distribución de manera escalonada, según su ranking”, llegaba entre las conversaciones privadas de los tenistas.

El ambiente del tenis se alegró que, “finalmente” los jugadores más relevantes del circuito hayan decidido tratar este tema, pero la mayoría cree que son las instituciones y las asociaciones las que deben dar esa respuesta y no los mismos deportistas. “Es de público conocimiento que la federación inglesa, la francesa, la USTA y la australiana han buscado la forma de colaborar con el tenis de cada país. ATP, WTA e ITF deberían hacer lo mismo”, comentan.

La controversia sobre la idea surgida de la charla virtual entre Djokovic, Federer y Nadal, -el serbio, como máximo responsable del Board de jugadores de ATP, se encargó de distribuir- continúa girando en los servicios de mensajería virtual y promete llevar más tiempo del pensado para una definición e incluir más temas que hoy no se han incluido.

“Si todos tenemos este apoyo financiero (o al menos el 90%), procederemos lo antes posible para que estos jugadores obtengan nuestro apoyo. Gracias 🙏 Novak”, cierra el número 1 del mundo la propuesta.

FUENTE: Infobae.