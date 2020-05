Diputada Toro: “Se debe entender que esta Ley aliviará la situación de los Municipios”

Liliana Toro, Diputada por el Municipio de Caleta Olivia quién voto a favor de esta ley, explicó porqué voto favorablemente el proyecto de endeudamiento tratado en la Cámara de Diputados este jueves, y reconoció que lo hizo en sintonía con el Intendente Fernando Cotillo.

"La Ley de Endeudamiento lo que hace es modificar dos artículos de una ley anterior que es la 3479 que permitía tomar créditos a la Provincia con un monto fijo de 10 mil millones que hoy en día sería obsoleto” recordó.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR dijo que “las únicas modificaciones que se hicieron fueron que ese monto hay que renovarlo pero no con un monto fijo, si no un porcentaje sobre los recursos corrientes de transferencia de coparticipación del 15% y la otra modificación es que la provincia no puede endeudarse en dólares”.

“El mes pasado se perdieron 350 millones de pesos en ingresos por regalías y este mes van a superar los 600 porque cerró a 21 dólares en promedio las regalías” indicó Toro al respecto de la baja liquidación de las regalías.

Por último, se le consultó sobre cuánto dinero le alta al Municipio para cubrir todos los sueldos, Toro aseveró: “Al Municipio le va a faltar alrededor de 70 millones de pesos para lograr cubrir todos los sueldos de los empleados municipales. Por eso hablamos de una herramienta que hoy los Municipios necesitan, para hacer frente a sus obligaciones”.