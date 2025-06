Ya pasaron 118 días desde que el Juez Jorge Yance remitiera un oficio a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz, solicitando el desafuero del diputado provincial Fernando Españón, ex intendente de la Municipalidad de 28 de Noviembre, acusado de abuso de autoridad y al menos tres (3) hechos de abuso sexual simple, denuncias que se tramitan en la Cámara en los Criminal de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Cruz.

Fue el 19 de febrero de este año que el magistrado remitió el escrito a la Legislatura y que generó ante la falta de respuesta, que el pasado 12 de mayo, nuevamente se enviara una actuación a la Legislatura ya planteando actuaciones por “desobediencia, impedimento o estorbo al ejercicio de las funciones públicas” en virtud de la falta de resolución al mandato judicial.

En diálogo con el sitio Ahora Calafate de El Calafate, el Vicegobernador Fabián Leguizamón aseguró que lo de Españón “es un circo, un circo de Unión por la Patria”.

“Españón lo primero que hizo fue ir a la Justicia a decir no quiero mis fueros, y le dijeron que no se podía. Un derecho que le asiste, le dijeron que no se podía. Yo le he consultado con penalistas y está en la interpretación de qué lado de la biblioteca se toma, pero es un derecho que le asiste” dijo Leguizamón explicando el proceder del diputado.

“Él se ha presentado en absolutamente todas las indagatorias, no se ausentó a ninguna” dijo, para continuar “lo que a mí sí no me parece, es el escarnio de Unión por la Patria que lo único que quiere es sacar una tajada política de esto porque es lo único que les importa. A ellos no les importa las denuncias que se hicieron, históricamente La Cámpora, el kirchnerismo siempre han hecho esto, y no nos vamos a prestar a esto” agregó el Vicegobernador.

“Acá el único que puede juzgar a Españón es el Poder Judicial, es la Justicia y es lo que nosotros vamos a garantizar que pase. No este circo que arman constantemente a través de los medios de comunicación, y que impulsan en todas las sesiones que presentan distintas notificaciones diciendo que hay que sacarle los fueros, cuando en realidad el proceso continúa” aseveró el funcionario provincial.

“Esto es importante que la gente sepa, que cuando se activa la quita de fueros es cuando hay un pedido de prisión o de allanamiento, que él no lo tiene. No lo tuvo tampoco porque abrió las puertas de su casa en su momento” dijo Leguizamón.

Para remarcar su opinión, ante la consulta del periodista aseveró “Usted cree que si hay una orden de un juez diciendo que este diputado tiene que ir preso, algún diputado va a defender esto?. No señor. Lo que nosotros defendemos, es el derecho a poder defenderse como cualquier ciudadano normal y es lo que establecemos con Españón o con Juan Pérez”.

Sobre las actuaciones judiciales, también las vinculó a un trasfondo político asegurando “creo que están acostumbrados a manejar la Justicia de esta manera, nosotros entendemos que es de otra forma. Hay que respetar las decisiones del Poder Judicial en los ámbitos que hoy están y son ellos los que van a determinar el grado de culpabilidad o no de Españón. No va a ser el presidente de Bloque o los diputados de Unión por la Patria” concluyó.