Obispo García Cuerva: "Donde hay fuego lo mejor es ir con un balde de agua, no con bidón de kerosene"

Jorge Ignacio Cuerva, obispo de Santa Cruz y Tierra del Fuego, se refirió a la situación de violencia que se vivió ayer en Pico Truncado y manifestó que “la verdad que nunca la violencia nos lleva a algo bueno y frente a cualquier escena violenta lo menos que tenemos que hacer es responder con lo mismo. Sinceramente donde hay fuego lo mejor es ir con un balde de agua, no con bidón de querosén”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR habló además sobre la apertura de las Iglesias a partit del próximo martes 26 de mayo y expresó: “A partir de la disposición del Gobierno Nacional me reuní con el Ministro de Salud, Juan Carlos Nadalich para avanzar en un protocolo de seguridad. El horario que se propone es de 14 a 18 horas. Va a ser un espacio de oración para la gente y no más que eso ya que las misas no están permitidas”.

Por último, se le consultó sobre cuántas personas pueden haber dentro de los templos y cuánto es el tiempo permitido, Cuerva aseveró: “Haciendo un porcentaje teniendo en cuenta el tamaño de los templos no debería haber más de 10 personas al mismo tiempo. El tiempo máximo va a ser de 15 o 20 minutos para generar una buena circulación de gente”.