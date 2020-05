28 de Noviembre: Españón aclaró que las clases anunciadas son de apoyo escolar

El Intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españón, aclaró la situación tras la decisión de impulsar clases de ayuda ó apoyo escolar para distintos niveles pero negó que se trate de un "retorno a las clases" ya que aseguró "esa es una decisión que no nos corresponde como Municipio".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR comentó: “Estuvimos reunidos con algunos ministros y con el jefe de gabinete, han sido reuniones muy importantes teniendo en cuenta el desafío que tenemos como autoridad. Hay noticias que nos llaman poderosamente la atención, cada tanto somos noticia a nivel provincial, pero cuando salen algunas cuestiones fuera de atención molesta”.

Por otro lado el Intendente agregó “Empezamos a ver que la cabeza de la gente cambia, hemos pedido apoyo a la gente del personal sanitario para realizar la atención correspondiente. Habilitamos actividades como caminatas, pero no hubo comportamiento por parte del ciudadano y tuvimos que retrotraer las medidas. Más de un vecino me dijo como no multan a las personas que salen del horario, pero que un inspector, un policía o un bombero corra a una persona por la calle es una locura”.

Por otro lado destacó el apoyo por parte del gobierno provincial en cuanto al desarrollo territorial y el ataque en cuanto a una problemática social, Concluyó “El tiempo de abandono por parte del estado municipalidad, argumentando que la actualidad de la gente en 28 de noviembre es distinta, posibilitando la llegada de alimentos, conexiones de gas y demás atenciones que se ausentaron durante años.”