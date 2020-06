Carta Orgánica en Las Heras: "No queremos tomar una decisión a la ligera”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la concejal Daniela Alonso, de la localidad de Las Heras dijo: “No estamos en contra de la Carta Orgánica. A todas las localidades les gustaría poder avanzar con esto. Pero se debe dar un debate abierto, no a las apuradas. Nos encantaría poder ser independientes. Pero tenemos que ver la verdad y darnos cuenta que hoy no estamos preparados como municipio para ser autosuficientes. Tenemos que tratarlo punto por punto y en un debate abierto en el que el vecino participe”.

Por otro lado, la concejal Alonso aseguró haber solicitado pasarlo a la comisión porque considera que “no estamos preparados para tomar esa decisión. Ayer tuvimos una reunión y permanecemos con la misma postura, se piensa que no queremos que el pueblo crezca. Nosotros sabemos lo que es y justamente por eso es que no queremos tomar una decisión a la ligera”.

Finalizando, la concejal Daniela Alonso, se refirió a que no hay una realidad de necesidad de carta orgánica y dijo: “Votamos ayer y salio 3 a 2, pienso que en la próxima decisión se va a decidir si se realiza o no. Ellos necesitan 4 votos en su partido pero no los tienen, sigo sosteniendo que no es el momento todavía”.