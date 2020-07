Concejal Bazán pidió ser reincorporado en su banca y anticipó acciones legales contra quienes lo acusaron

Semanas atrás la ciudad de Caleta Olivia quedó consternada con la acusación por violencia de género que fuera presentada en la Justicia contra el concejal Cristian Bazán, denunciándolo por haber golpeado a su pareja en las puertas de su local comercial. La denuncia generó una sesión extraordinaria donde el concejal fue suspendido con la retención de su sueldo. Ayer por mesa de entradas, Bazán presentó ante el Concejo Deliberante el informe de dos peritos judiciales que firma el Juez Gabriel Contreras donde se detalla que la persona que supuestamente había sido violentada "no tenía indicios antiguos ni actuales de haber sido golpeada".

Junto al informe judicial Bazán presentó una nota dirigida al presidente del Parlamento caletense, concejal Miguel Troncoso, para que en un plazo de 48 horas poder ser restituído en su banca de edil.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Bazán se refirió al informe del Juez Contreras desestimando las denuncias realizadas, Bazán dijo que "luego de las pruebas pertinentes y de la citación a mi pareja a declarar, se pudo constatar que no había lesión alguna ni anterior, ni al momento. Esto refrenda el informe del Juez Contreras y se presentaron las pruebas, creo que se ha mentido y se han involucrado a raíz de un espacio político. Han tenido el tupe de no respetar la ley de las que ellas portan la bandera”.

Por otro lado, el Concejal Bazán fue consultado por si realmente la golpeó a su pareja y ante esto fue contundente: “No .Tuvimos solamente una discusión, nos levantamos la voz y nos gritamos pero no hubo golpes. Eso te lo puedo asegurar, de hecho en la declaración de los testigos y lo que ratificaron la Concejal Sosa y la Dra. Pérez dijeron que yo le daba una paliza temible. Sin embargo, en 24 HS mi pareja no tenía nada, no hay maquillaje mágico que cubra una paliza y en caso de que eso hubiera pasado me hubiera corrido de mi lugar como funcionario público”.

Bazán también comentó la reacción de la gente en la ciudad de Caleta Olivia y su rol como funcionario público, ante esto dijo: “Todo el mundo me conoce. La reacción de las personas ante lo que sucedió obviamente no fue grata ni buena, con los testigos fueron a declarar todo se puso muy tenso. Con el transcurrir del tiempo, se filtró el video y se pudo ver la realidad de la situación y se desestimó todo lo que dijeron, la situación es muy sensible y preservar a la víctima, no virilizarlo como lo hicieron. Me parece que hay un antes y un después, antes de emanar un juicio, debemos dejar actuar a la Justicia”.

Por último, Bazán habló sobre la posición y dichos de otros funcionarios como fue el caso de Quinteros, presidente de la UCR de Caleta Olivia, ante esto dijo: “Son puntos sensibles, yo respeto las opiniones y criterios de todos. Uno debe saber lo que tiene para decir y no cometer los errores que cometieron estas personas”.

Al finalizar, Bazán agrego que iniciara acciones legales una vez esclarecido el tema y dijo: “En el momento lo dije, me dijeron que la había amenazado a la concejal Sosa. Sin embargo, voy a iniciar acciones legales a través del tribunal superior de justicia contra la Dra. Pamela Pérez y de los actos disciplinarios de alguien profesional encargada de dar una capacitación que no se condice con su accionar y que no mantiene confidencialidad con la víctima y ventilo sus datos. Voy a mandar a través de mi Abogado, una revisión el tribunal superior de Justicia y también a la Gobernadora para que se revise los cargos públicos y el accionar de esta persona, al igual que será demandada junto a la concejal Sosa por calumnias e injurias”.