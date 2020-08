El titular del Servicio Penitenciario explicó cómo se contuvo el motín registrado esta mañana

El Director Ejecutivo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Inspector General Víctor Horacio Ramos brindó detalles sobre el motín ocurrido esta madrugada en el Anexo perteneciente al SPP contiguo a la Comisaría Seccional 5° de la Policía provincial.

En diálogo con EL MEDIADOR, el Director Ejecutivo del Servicio Penitenciario Provincial, Víctor Horacio Ramos comentó la situación y sostuvo: “Tenemos un personal especializado, con solidaridad y compañerismo para controlar la situación y conservar a nuestra gente. Tenemos algunos lesionados con hematomas, pero sin heridos de gravedad”.

Por otro lado, el Inspector Víctor Ramos agregó: “Tuvimos que reubicar a tres de los internos, ya que la población del resto de los internos de esta dependencia no los quieren en el mismo espacio físico. Vamos a generar una investigación profunda para determinar qué provocó esta reacción de los internos y el desarrollo de este enfrentamiento”.

Finalizando, Ramos fue consultado por si se notificó al poder judicial sobre el inconveniente entre los internos y si hay algún tipo de cambio en las causas por las cuales estos se encuentran detenidos, ante esto Ramos especificó que “Eso se establece solo en un informe policial, lo que si se le informa la juzgado las pruebas recabadas y la realización de la requisa. Esto permite que ellos por escrito evalúen lo sucedido, no se le agrega al expediente que le corresponda a cada uno, ningún agravante producto de esta pelea”.

Por último, Ramos destacó que en la Provincia de Santa Cruz no hay beneficios para los reclusos y destacó: “Mucha gente cree que al preso se le da un acceso económico favorable, sin embargo esto no es así, en Santa Cruz no se aplica. En otras partes del país si se aplica, pero los internos deben acceder a este beneficio por buen comportamiento y otros aspectos que son tenidos en cuenta. Este mismo beneficio se reparte en su familia, en su abogado, en un ingreso económico a la víctima y demás. Es importante resaltar esto porque la gente muchas veces opina irresponsablemente”.