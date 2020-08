Instituyeron el Día Provincial de Concientización de la Enfermedades Poco Frecuentes

Lo confirmó el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, Ismael Enrique. Destacó estar realizando las adecuaciones necesarias con el apoyo del programa “Argentina Hace” y sostuvo que es posible que las localidades que no tengan casos, retornen a las clases presenciales antes que otras.

Así lo evaluó Juan Pablo Ulloa, periodista de Perito Moreno, sobre la situación política en la que se encuentra la localidad, tras la renuncia de Valeria Casarini. Confirmó que Omar Casarini fue dejado en libertad a pesar de que la oficial de policía "todavía no se ha recuperado en su totalidad".

24 horas después de aparecido un nuevo caso de coronavirus en Río Gallegos con un trabajador de las represas, no se sabe si el trabajador se contagió en la ciudad o si regresó del campamento con el virus. El Ministerio de Salud no brindó ningún detalle en su informe vespertino, y no hay mayor información oficial.