Habló Gleadell y desmintió que su hijo integre el directorio de SPSE y que gane la cifra que trascendió

Finalmente el ex intendente de San Julián, Nelson Gleadell, asumió la presidencia de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) en reemplazo de Nicolás Michudis, a quien la gobernadora Alicia Kirchner le pidiera la renuncia tras confirmarse que había participado de una reunión social junto a otros integrantes del directorio, violando la prohibición que por decreto provincial y nacional rige en Santa Cruz y el país.

En dialogo con el programa radial EL MEDIADOR, Nelson Gleadell decidió hablar de los motivos de porqué aceptó el cargo y las acusaciones que aparecieron en las redes sociales.

"Es una responsabilidad muy importante estar al frente de una empresa tan seria como ésta. Ahora estoy atendiendo las circunstancias políticas y para enfrentar la pandemia en algo tan importante como el agua y la luz en de todas las localidades de la provincia" sostuvo.

Ante la consulta respecto a las características de cómo se dio su asunción en el cargo aseguró "haciendo un análisis de la gestión anterior, creo que estábamos muy bien y bien armados. Era un equipo joven con fuerza y con conocimiento de ámbitos nacionales donde se pueden y deben gestionar las obras para Santa Cruz. Realmente es una pena que haya sido así, lo lamento y no le puedo escapar al bulto, había que atender, a mí me designó la Gobernadora con todas las cosas que tiene para atender. Es un momento difícil y hay que estar atento a todo y la empresa tienen un rol preponderante en este momento. Lamento mucho lo que pasó con Nicolás".

Por otro lado, el flamante titular de Servicios Públicos, salió a aclarar las publicaciones que aparecieron en redes sociales acerca de la designación de su hijo en el directorio de la empresa, sobre lo que dijo "a mi hijo lo tomó Michudis, él lo hizo ingresar en la empresa. Sí, fue por pedido mío. No voy a mentir en eso. El que me conoce a mí, sabe que yo durante 12 años en la Intendencia de San Julián nunca tuve chofer, nunca tuve asistente ni otro personal que no fueran empleados municipales. Este invierno fue un invierno complejo y con accidentes de importancia y me pareció empezar a necesitar alguien así, decidí a mi hijo por el hecho de necesitar a alguien que sea de mi entorno cercano, evitando mantener un contacto con alguien o contagiarme, esto me lo asesoraron varios profesionales y por eso pedí su nombramiento".

"Pero primero, fue un ingreso previo a mi designación. Y segundo, no es parte del directorio ni tampoco es verdad que gana lo que se publicó en redes a través de esa captura de un recibo. Está afectado al directorio porque es el chofer de un integrante del directorio, pero no integra el directorio de SPSE, y tampoco por su categoría cobra lo que se dijo. Tiene una categoría de cadetería (205) por ende no cobra lo que apareció allí que alguien se tomó el trabajo de hacer conocer en redes sociales".

Por otro lado, Gleadell salió a aclarar que "no rompió el aislamiento en ningún momento" como también se publicó en redes sociales. "El decreto firmado por la gobernadora exceptúa a los funcionarios provinciales de estar eximidos de los alcances del aislamiento, por ende no rompí ni quebré nada" aseguró, al tiempo que minimizó lo ocurrido ya que dijo "hasta el propio COE de San Julián me remitió un mail, ratificando mi condición de integrante del directorio de SPSE y que me alcanzan las excepciones que autorizó la propia gobernadora" detalló.

Finalizando, Gleadell destacó que en su agenda tiene como próximo encuentro una reunión con el Decano Sebastián Puig, de la UTN: “Vamos a charlar del proyecto y la licitación del Pluma-Perito-Los Antiguos, luego también convenios como el armado de una playa de maniobras para enseñarle y capacitar al personal de Servicios Públicos y otros aspecto mas”.