Ibuprofeno inhalado: "Creemos que la presión social va revertir la inexplicable decisión de no aprobar el tratamiento"

El proyecto de autoría de la diputada provincial Nadia Ricci (UCR) para que en la provincia se habilite la utilización del ibuprofeno inhalado como método alternativo de tratamiento para los pacientes covid19 positivo, continuará en Comisiones, a la espera de un tratamiento parlamentario que, en principio, parecería que algunos legisladores se niegan a abordar.

En el marco de la 10° sesión ordinaria que se desarrolla hoy en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, la legisladora volvió a pedir el rápido tratamiento de su iniciativa, con el fin de que rápidamente pueda utilizarse en la provincia de Santa Cruz y liberar así la ocupación de camas UTI y permitir que muchos pacientes no lleguen a situaciones críticas respiratorias. Se trata de un tratamiento paliativo que hoy se utiliza en varias provincias, pero que no logró aún la aprobación de la ANMAT.

En las últimas semanas, han sido innumerables los profesionales médicos que han insistido en que la provincia avance en este tipo de paliativos, sin lograr hasta ahora que las autoridades de la cartera sanitaria provincial, presten su acuerdo y empiecen a utilizarlo en todos los hospitales.

El pedido de Ricci fue respondido por la diputada provincial Rocío García, quien explicó que enviarían notas a la ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación, pidiendo mayor información. Después de 15 días de haber estado en Comisiones, recién ahora se va a solicitar formalmente mayores precisiones, mientras siguen pasando los días y se multiplican la cantidad de casos.

"Como representantes del pueblo, pedimos una posibilidad para toda la gente que no esta pudiendo ser sostenida por el sistema de salud. Actualmente Río Gallegos está atravesando una situación completamente crítica, no hay camas de terapia intensiva, sabemos que éste es un medicamento que no está aprobado por ANMAT lo que no quiere decir que no este dando muy buenos resultados bajo la autorización del ministerio cuando es requerido por el paciente como uso compasivo ampliado. Lo están pidiendo los médicos, lo esta pidiendo la gente" dijo la legisladora peritense, que no obtuvo el acompañamiento de sus pares.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Ia diputada provincial manifestó que “es lamentable que el cuerpo legislativo se escude de esta manera. Lo bueno es que hay profesionales de la medicina de la Provincia que avalan el uso del ibuprofeno inhalado y garantizar mejores condiciones para pacientes infectados . Ya hay proyectos a nivel nacional y creo que el ANMAT no va a tardar en autorizarlo. Lo está pidiendo el país entero y hasta el momento no hay casos en los que se pueda observar algún tipo de contra indicación”.

Por otro lado, la legisladora indicó que “hay un pedido concreto al ANMAT y toda una investigación detrás. El medicamente no es nuevo, lo que es nuevo es la utilización del mismo para COVID. Viene dando muy buenos resultados contra afecciones pulmonares, y en todos los lugares sanitarios nos dicen lo mismo, evita que los pacientes lleguen al respirador y podemos apoyar el sistema de salud que está colapsado”.

“No es obligatorio de implementar esto, es importante aprobarlo y que el paciente firme el consentimiento sobre si realmente quiere acceder a esta aplicación o no. Hay gente que la sigue pasando mal y con la aplicación de este tratamiento alternativo podría ser todo distinto. Hoy no hay otra posibilidad de mejoría en Río Gallegos, es lo que mas cerca tenemos y con mayor posibilidad de darle la alternativa a alguien” finalizó.