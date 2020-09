Pasan los días y el bono provincial prometido a los trabajadores de la salud no se paga

El bono provincial aprobado por Decreto 982/20 del 21 de agosto que lleva la firma de la gobernadora Alicia Kirchner, sigue siendo un gran signo de interrogación. Ya pasó más de un mes desde la multitudinaria Asamblea desarrollada en el Hall del Hospital Regional donde los propios trabajadores denunciaron que en los listados para el pago de dicho beneficio, estaban los directores del Hospital, el personal de Administración, médicos que no prestaban servicio en la estructura hospitalaria del Estado y hasta la epidemióloga contratada por la provincia, dejando afuera a médicos, enfermeros y personal de limpieza del Hospital que desde el primer día estuvo prestando real servicio.

En la asamblea realizada en el hospital Regional, el director Javier Lerena, y la doctora Laura Beveraggi coordinadora de hospitales, dijeron que el listado había sido confeccionado por el Ministerio de Salud, y deslindaron responsabilidades. El decreto se mantuvo, pero la situación precipitó la salida del Ministro Juan Carlos Nadalich de la cartera sanitaria provincial.

En medio del cambio de autoridades, el bono nunca se pagó y tampoco hay fechas ciertas de cuándo se hará efectivo, a pesar de que ya se entregaron los nuevos listados confeccionados desde cada una de las áreas del nosocomio y con el visto bueno de directivos y trabajadores.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Hugo Jerez, trabajador del Hospital Regional de Río Gallegos y secretario administrativo de la CTA Santa Cruz destacó: “La reunión que tuvimos ayer fue con el director del Hospital, nos comentó que estaban haciendo los listados y que mañana tendrían una respuesta definitiva. Nosotros seguimos como representantes de la asamblea e insistimos para que nos den una contestación por si o por no y cuándo va a venir esta compensación para los trabajadores de la salud, mas allá del bono nacional. Hay gente que no se le ha terminado de pagar el sueldo ni siquiera, no podemos seguir así realmente. Si mañana no está definido, el lunes pediremos hablar con el ministro”.

Ante la consulta respecto a insistir que el momento sea total o igualitario para todos, Jerez explicó que una vez que reciban la propuesta, la misma será discutida y conversada con la gente de al asamblea, a partir de esto sostuvo: “Hay gente que merece un monto mas alto, por el trabajo y el riesgo que esta corriendo todo el tiempo. Sera conversado una vez que se nos notifique cuando y como se emitirá, hace tiempo venimos pidiendo el bono o la compensación. Enfermería esta haciendo reclamos a nivel nacional porque son el sector mas perjudicado por la pandemia y el que mas ha trabajado también, esto no es solo por el COVID sino por el trabajo permanente e incesante”.

Finalizando, Jerez destaco que el tiempo no debe deteriorar el reclamo y sentencio: “Nos dijeron primero que era por el cambio de Ministro, luego nos comunicaron que había que hacer el trabajo y analizar la cifra a comunicar pero ya pasaron muchos días. La gente también espera que uno cuando presenta una nota se responda rápido, estamos laburando todo el día y no podemos esperar tanto tiempo. Me parece que la respuesta de los funcionarios debería ser mas seria para plantear las cosas y responder nuestros reclamos y apostamos principalmente a esto”.