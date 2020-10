Paralizada desde hace años: se puso en marcha en 28 de Noviembre la adoquinera

Después de años de estar fuera de servicio, el intendente Fernando Españon, participó en la tarde de ayer de las primeras pruebas para la puesta en funcionamiento de la adoquinera que permitirá potenciar las obras en diferentes calles de la localidad.

“Aquí estamos, cumpliendo con la palabra empeñada, nos llena de orgullo que nuestra adoquinera ya está en funcionamiento. Estamos en el proceso de pruebas y que los adoquines queden en forma perfecta" sentenció Españón en la recorrida junto a concejales de la localidad.

“Ojala que dentro de unas semanas más, empecemos con la producción a full. Creo que vamos por buen camino. Tanto la adoquinera como la zaranda, que hoy me toque ponerlas en marcha, me hace sentir orgulloso. Los resultados ya empiezan a tomar forma” subrayó.

Es de destacar que el plantel también cuenta con personal femenino y Delina Subelza es una de ellas. Sobre eso indicó que” tenemos un gran plantel de mujeres. Y me siento re contento con todo el trabajo que estamos realizando. Estamos aprovechando el tiempo al máximo”

Por su parte el concejal Horacio Lavié, señaló “este es un claro ejemplo del poder de administración propia. Ahora podemos hacer uso de esta adoquinera que ha estada parada durante años y que ha sido un mal símbolo de anteriores gestiones no la pudieron poner en marcha. No había razones para no hacerlo porque es una máquina nueva. Las refacciones y ampliaciones en estos galpones también se tenían que hacer de una vez por todas”

“En plena pandemia, a pesar de los problemas que tenemos y de la lucha por los fondos me parece que es crédito importante para el intendente (Fernando Españon)” destacó el edil de 28 de Noviembre.

FUENTE: Patagonia Nexo.-