La oposición no logró tratamiento en tres proyectos presentados para aliviar la situación epidemiológica

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Javier Pérez Gallart, diputado provincial se refirió a la imposibilidad de avanzar en varios pedidos durante la sesión legislativa del día de ayer. A partir de esto comento: “Fracasé en los tres pedidos, tanto para el Hospital de Caleta, como para auxiliares de enfermería de FENOA y para el aumento de la cantidad de testeos. Creo que el bloque del oficialismo venga a la cámara de diputados a discutir temas de la pandemia lo celebro, porque hasta ahora habían estado totalmente ausentes. Se discuten brevemente los proyectos, en este caso fracasaron y fueron a archivo, mis proyectos son todos referidos a la pandemia en este caso y creo que algunos eran oportunos como era el caso de la matricula para los auxiliares de FENOA”.

Por otro lado, Gallart agrego: “En el caso de FENOA es una modalidad parecida a la que sufrían los jóvenes que no se podían recibir de licenciados en enfermería. Desde el departamento de enfermería me llego una carta de la necesidad de incorporar a auxiliares y que hagan sus practicas en el Hospital, de alguna manera este pedido le da un aval por parte de los enfermeros que trabajan en el hospital. Esto que es urgente no se entendió así en la cámara y se mando a archivo, lo mismo ocurrió con el proyecto para una mayor cantidad de testeos y evitar una mayor cantidad de contagios”.

Finalizando, el diputado provincial, aseguro que parte del oficialismo vive una realidad paralela y concluyo: “Son pocos los Diputados del oficialismo que acompañan algunos de los proyectos desde la oposición, sin embargo y a pesar de esto vamos a insistir en ciertos proyectos, creo que lo del FENOA se debe llevar a cabo para generar un alivio en el sistema sanitario. Se tiene que avalar y considerar el trabajo que se esta realizando en el ámbito de la salud publica, que es pedido por enfermeros y por médicos, tendríamos que tener 12 médicos en UTI y tenemos 8 en realidad aquí en Río Gallegos y muchos vinieron de otras localidades. Esperamos algún relevo ya que realmente es necesario”.