Caleta Olivia: "No hay razón por la cual el concejal Cristian Bazán no deba ser restituido en su banca"

No hay elementos para que Cristian Bazán no pueda ser restituido en su banca de Concejal de la ciudad de Caleta Olivia. Así resume su posición y fundamenta su pedido, el presidente del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, el concejal Miguel Troncoso, quien la semana pasada puso el tema en debate, pero no logró el acompañamiento del resto de los ediles, para lograr restituir al concejal separado de su cargo, por una presunta denuncia de violencia de género que en la Justicia no prosperó.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Troncoso volvió a dejar en claro su posición y aseveró sobre lo ocurrido en la sesión de la semana pasada que “Lo que ocurrió fue que al momento de votar, dos compañeros míos no dieron quórum para garantizar la restitución de Bazán. Luego de todo lo ocurrido por las acusaciones contras Bazán y la posterior resolución de la Justicia, se estableció que la causa fue archivada”.

Por otro lado, Troncoso agregó "durante el tratamiento en el cuarto intermedio los concejales que acompañaron a Álvarez no se presentaron. Así que esperaremos una próxima sesión que seria la ultima sesión del año y darle un fin a todo esto del concejal Bazán, porque está claro que es una situación anómala y que hay que ponerle fin".

Finalizando y ante la consulta respecto a si hay una cuestión no jurídica por la cual Bazán no sea reintegrado en el concejo, Troncoso aseguró que no y manifestó que “es la única denuncia en la cual se involucró a Bazán, por otro lado la concejal Paola Álvarez habla de otra denuncia por violencia de género pero que se llevo adelante antes de que él sea concejal. Nosotros no somos nadie para juzgar o cuestionar algo de hace 2 años atrás que ocurrió cuando él no era un concejal electo. Por el momento no se entiende este situación y no hay ninguna otra denuncia. Deberíamos estar los 5 concejales trabajando por Caleta en un momento de pandemia tan fuerte y tener nuestras divisiones o diferencias en un tema que no corresponde al consejo me da vergüenza ajena y pido perdón a mis ciudadanos”.