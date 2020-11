Apoyo al intendente Fernando Españon: "La caravana mostró que realmente no estamos equivocados en la gestión"

28 de Noviembre atravesó este mes un aniversario número 61 en un escenario tan particular no solo por el contexto actual de pandemia, sino por el clima político y social que vive el pueblo hace un par de semanas a partir de la solicitud que se elevó desde el Honorable Concejo Deliberante el pasado 25 de noviembre para separar del cargo al Intendente. Tras lo cual, el mismo día del aniversario, la comunidad salió a las calles en una marcha de apoyo que recorrió con bocinas y carteles repudiando la embestida impulsada por los integrantes del Concejo Deliberante.





En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Fernando Españon, Intendente de la localidad de 28 de Noviembre se refirió a la manifestación pública de apoyo de los vecinos y vecinas y señaló que “tenia mucha emoción. La gente se ha comportado de forma extraordinaria para conmigo y vi muchos pioneros en el acto. Darse cuenta de todo el trabajo que llevamos adelante, fue una emoción enorme. La verdad es que cuando llegó la caravana pudimos disfrutar de emociones muy lindas y particulares”.





Más de 6 kilómetros de caravana de autos con carteles y banderas fueron parte de una gran movilización popular que salió en apoyo al jefe comunal. En relación a esto, Españon consideró que "la caravana mostró que realmente no estamos equivocados en la gestión, nos rompemos el alma por el pueblo y ver la cantidad de gente fue impresionante me impacto y me pareció algo histórico." indicó.



"Mañana tengo una reunión con algunos vecinos y empresarios que nos están ayudando, el factor económico es importante pero con las ganas y el acompañamiento de la gente es mas fácil”.



Españon fue consultado sobre el apoyo del Gobierno Provincial. “Trato de no meterme mucho con los concejales en la interna que tienen contra el intendente, cuando existen este tipo de prácticas sigo trabajando. El pueblo ha hablado y es un claro mensaje, vengo sufriendo estas prácticas desleales y persecución desde que asumí con pedidos de informes, soporte contable y demás y sigo recibiendo este tipo de hostigamientos. Realmente no los entiendo, siempre contestamos los pedidos de informe a los concejales, yo sigo trabajando por mi pueblo y a partir de mañana voy a juntar toda la documentación y se lo vamos a enviar a todos los medios”, finalizó.