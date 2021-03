García confirmó llegada de nuevas dosis de Sputnik V: "Comenzamos a vacunar a mayores de 73 años”

En el inicio del mensaje, el Titular del Ministerio de Salud y Ambiente destacó que “en el día de la fecha tenemos que confirmar que en once localidades de la provincia de Santa Cruz durante el transcurso del día de ayer, se detectaron 56 nuevos casos y llevamos acumulados 1.577activos al momento en nuestra provincia y un total de 38.593 desde el inicio de la pandemia”. Además resaltó que en Argentina durante esta última jornada se detectaron 6.700 casos y las provincias principalmente afectadas fueron Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Formosa.

“Entendemos que tenemos que seguir reforzando las medidas preventivas porque existen casos en el resto de las provincias argentinas y también tenemos la existencia todavía de casos en varias localidades y de brotes en algunas regiones como son la Cuenca Carbonífera o la localidad de los Tres Lagos”, explicó. Además señaló en los últimos 14 días en la Argentina se llevan acumulados 84.000 casos, lo que significa que no hay una disminución sustancial e importante de casos.

“Tenemos que estar muy alertas a la posibilidad de la generación de nuevos brotes y más aún cuando existen dos nuevas cepas en países limítrofes como Brasil. Se trata de la cepa de Manaos y la cepa de Río de Janeiro”, agregó. A su vez manifestó que existe una gran proliferación de la enfermedad. “Existe una gran curva epidemiológica acelerada que llevó a que este país esté principalmente afectado por todo el tema COVID en su totalidad. Aumentaron los niveles de internación, los porcentajes de internación en las áreas de terapia intensiva y esto y nos hace pensar y recordar que nosotros ya llevamos más de un año en pandemia y que en ningún momento la enfermedad dejó de estar presente. Ahora tenemos que ser extremadamente responsables y actuar en todo lo relacionado con protocolo, porque se ve que en varias provincias de la Argentina esta curva que venía siendo estable ha comenzado en ligero ascenso y estamos previendo o sospechando que estas cuestiones pueden llegar a difundirse en el resto del país”, consideró.

En otra parte del reporte diario, García subrayó que en varias de las localidades de Santa Cruz se continúa con transmisión comunitaria y en algunos lugares existen transmisiones de conglomerado y brotes. “Esto significa, que existe todavía contagio en las distintas localidades y que el riesgo sigue existiendo”, agregó.

Distanciamiento social, preventivo y obligatorio

Respecto las medidas que se dispusieron tanto en el orden nacional como provincial relacionadas con el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, el ministro señaló: “Ustedes saben que la emergencia sanitaria se prorrogó por 180 días más y también se decretó una nueva DISPO hasta el día 9 de abril. Es decir, nosotros seguimos sosteniendo que el distanciamiento y las medidas de prevención tienen que seguir aplicándose así como los protocolos. Los mismos son fundamentales para actuar de modo preventivo”. “Sumado a esto son los distintos esquemas de vacunación que se vienen desarrollando en nuestras localidades de la provincia”, amplió.

Plan de vacunación

“Llevamos un total acumulado de más de 22.500 dosis aplicadas a los pobladores santacruceños. como ustedes saben son principalmente aquellas personas que están con un elevado nivel de riesgo, como ser personal de salud, las personas adultas mayores o aquellas personas que están expuestas en función de su trabajo como ser los policías que tienen actividad en terreno y tienen contacto con mucha gente. Del mismo modo, se considera los docentes que están con actividad presencial. También sumamos a los discapacitados que se encuentran institucionalizados y los adultos mayores o las personas que tienen problemas mentales y que requieren internación. Estas personas fueron consideradas de riesgo y comenzamos a vacunarlos ya en la etapa anterior”, detalló.

En cuando a la distribución de dosis, comentó que hasta el día de ayer, la provincia tenía un determinado número de vacunas y el 80% de las dosis repartidas. “Hoy podemos decir que ya fueron aplicadas a la población. Y también tenemos la novedad que se sumaron 3000 nuevas dosis de vacuna Sputnik que llegaron a la provincia. Entre mañana y pasado las vamos a estar repartiendo en todo el interior provincial”, expuso.

Vacunación a mayores de 73 años

Con esta llegada de nuevas dosis de la vacuna Sputnik V se continuará vacunando al grupo etario de mayores de 60 años, específicamente a aquellas personas que tienen entre 73 y 75 años de edad. “A partir del día de mañana abrirá el turnero para las localidades de Río Gallegos y Caleta Olivia; y en el resto de localidades comenzará la vacunación a partir del día miércoles con la metodología que se utiliza habitualmente para estos casos, es decir con la terminación de documento y también con la pauta que genera cada director hospitalario, cada sistema local de salud y cómo es la metodología de convocatoria”, expresó. En este aspecto, el ministro García dijo que se ampliará el grupo etario que se puede vacunar, en función de la cantidad de dosis que reciban. “Como son 3.000 dosis las que llegaron, nos da la posibilidad de vacunar a este grupo entre 73 y 75 años y en la medida que vayan llegando la mayor cantidad de dosis iremos bajando el rango etario para poder ir vacunando a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible”, recalcó.

Pruebas de detección

Otro de los temas a los que se refirió el Titular de la Cartera Sanitaria, está relacionados con las pruebas de detección de casos. “Llevamos acumulados más de 95.000 test hechos a los pobladores santacruceños para la determinación de la enfermedad y continúan todas las estrategias de abordaje territorial con la búsqueda de personas que son asintomáticas y con aquellos sintomáticos que concurren al sistema de salud para poder ser evaluados y determinar o no padecen la enfermedad”, comentó. En ese sentido, agregó: “En este aspecto todo lo relacionado a abordaje territorial implica que estamos actuando de modo preventivo pero no significa que sea lo único que debemos hacer. Lo más importante es seguir cuidándonos, seguir cumpliendo con todos los protocolo conocidos ya por todo el mundo y que estemos en esta situación de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al otro para que no sigamos teniendo brotes y para que no tengamos que seguir internando gente o lamentando víctimas de esta pandemia”.