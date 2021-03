Vizzotti evitó dar una fecha para la llegada de tres millones de vacunas de Sinopharm: “Están en China”

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que hay tres millones de vacunas Sinopharm disponibles para Argentina, pero no pudo dar una precisión sobre la fecha en la que serán trasladadas para su distribución en el país. “Están en China”, respondió la funcionaria, al ser consultada en una conferencia de prensa luego de reunirse con los ministros de todo el país.

Vizzoti encabezó en la Casa Rosada una reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa), en donde los funcionarios fueron convocados para analizar la situación epidemiológica en todo el país y la eventual toma de medidas restrictivas para evitar un colapso sanitario ante los problemas con la provisión de vacunas.

Consultada por las tres millones de vacunas Sinopharm que compró la Argentina, Vizzotti indicó: “Las vacunas están en China, el anuncio fue que se firmó el contrato, que es lo que sucedió. Más allá del millón de dosis son tres millones más y estamos trabajando para lograr el traslado de las vacunas lo antes posible. No es solo la firma del contrato, hay una serie de autorizaciones y toda la operación logística. Estamos trabajando para que eso sea lo antes posible. La ANMAT está trabajando para poder ampliar la recomendación para los mayores de 60 años. Ese fue otro tema que se ha hablado en el consejo general de salud”.

“Nuestro objetivo como país es minimizar el impacto de la mortalidad, eso se logra vacunando a quienes tienen más riesgo de enfermarse y morir. Es muy importante este trabajo y todo lo que significa el plan de vacunación. Transmitir a la comunidad que el interdosis es el intervalo mínimo, y si se prolonga no hay problema, sino que aumenta la eficacia”, comenzó explicando Vizzotti, quien a sus costados estuvo acompañada por Daniel Gollán, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, y Fernán Quirós, ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires.

“Las fronteras en Argentina para extranjeros están cerradas, se cerró el turismo de países limítrofes el 24 de diciembre. Están cerradas las fronteras terrestres también. Estamos trabajando con un corredor seguro de Ezeiza, del ingreso por puerto también. Con un trabajo articulado entre Salud, Migraciones, Transporte, Turismo, muy muy fuerte”, dijo Vizzotti.

Y enumeró: “Para salir del país hay que hacer una declaración jurada de que las personas se comprometen a hacer el aislamiento, la cuarentena a la vuelta. Y dejar el domicilio en donde se va a realizar el aislamiento. Está vigente la necesidad de tener una PCR obligatoria, al menos 72 horas antes de volver. Y Migraciones, junto con sanidad de fronteras, trabaja fuertemente (y las aerolíneas) en cumplir esos protocolos. Antes de embarcar se chequea todo eso, la declaración jurada de los viajeros y las viajeras que no tienen síntomas, que se hicieron la PCR. Luego la suben y expresan dónde van a hacer la cuarentena junto al compromiso de realizarla”.

También indicó que, “por la situación regional y global, desde el Consejo necesitamos transmitirle a la población desalentarle los viajes de turismo, los viajes que no son esenciales que no son estrictamente necesarios, por un riesgo individual de tener contacto con el virus -enfermerarse en un país extranjero- y por el riesgo sanitario, no solamente de traer el virus al país sino una variante que puede generar complicaciones más importantes. Buscamos desalentar esa situación, el viaje al extranjero”.

“La situación global, sobre todo en el hemisferio norte, nos mostró un impacto de la segunda ola muy importante. En nuestro país estamos empezando a ver una tendencia al aumento del número de casos. Las fronteras para el turismo extranjero están cerradas desde el 24 de diciembre. Se cerró la frontera terrestre.

En relación al encuentro con el Consejo Federal de Salud, manifestó: “Estos son los grandes temas más allá de la importancia de reencontrarnos personalmente. Prepararnos para minimizar el impacto de esta segunda ola que es una posibilidad concreta en la Argentina”.

“Queremos sostener todas las actividades productivas, comerciales, de movimientos entre las jurisdicciones y de actividades económicas -como el turismo, la cultura, el entretenimiento y deportes- además de las actividades sociales. Por eso convocamos a fortalecer los cuidados ahora, para retrasar lo más posible el aumento de casos, mientras se vacuna a la gente, disminuyendo la mortalidad”, consideró la funcionaria.

Vizzotti explicó también que Alberto Fernández, en el mensaje que transmitió por cadena nacional ayer, buscó explicar que las vacunas no llegaron al país pese a los contratos firmados por la existencia de una concentración de la distribución en pocos países.

“Se está trabajando para tener vuelos de Moscú y de China. Ese es el objetivo. Dentro de las lecciones aprendidas, sabemos que al transmitir esas posibilidades se generar una situación de mucha ansiedad -porque llegan un poquito menos o un día más tarde-; es una situación contraproducente tanto para la población como para la gestión de las 24 jurisdicciones”, dijo Vizzotti.

“En esta situación en particular se está desarrollando la pandemia y los ensayos clínicos. Se están produciendo las vacunas, por eso nadie en el mundo puede contestar cuándo van a llegar las segundas dosis. Son muchos los países que están en esta situación. Si priorizamos la mayor cantidad de personas recibiendo la primera dosis, con las particularidades que tiene cada vacuna”, reveló.

Y completó: “No estamos pensando en medidas de confinamiento. No estamos en marzo de 2020, la sociedad argentina ya tiene un aprendizaje”.

