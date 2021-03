Plan de Vacunación provincial: comienza la vacunación a los mayores de 66 años

En el inicio del reporte diario, el funcionario de la Cartera Sanitaria informó que durante el fin de semana llegará una nueva partida de vacunas a Santa Cruz. “No solo será una partida de las vacunas Sputnik V sino también de Astrazeneca, lo que nos da en las semanas subsiguientes un ritmo de vacunación. Esperemos que sea bastante mayor al que tenemos actualmente” resaltó.

Por otra parte, Verbes anticipó que en la jornada de mañana se comenzará a vacunar a los mayores de 66 años en la provincia. Por este motivo, esta noche se habilitará la posibilidad de sacar turnos de manera online a través de los canales oficiales o en la página del Gobierno Provincial para las localidades de Río Gallegos y Caleta Olivia. “En el Complejo Cultural de la ciudad de Río Gallegos se vacunará también el día jueves. En el resto de los lugares de vacunación puede ser que después continúen a partir del lunes”, explicó.

En otra parte del mensaje, se refirió al Decreto Provincial Nº 321 que se dio a conocer en el día de ayer. “Afines de intentar que venga el segundo brote a la provincia de Santa Cruz principalmente se le va a exigir a todas las personas que ingresen, de fuera de la provincia, un test negativo para poder hacerlo. En caso de que no lo posean o no lo hayan podido realizar, habrá puestos estratégicos en la provincia, en Ramón Santos, en Linares cerca de Perito Moreno, en El Calafate y Río Gallegos en aeropuertos. Se habilitaran puestos donde la gente que no venga con el test previamente hecho lo van a poder realizar”, precisó.

En ese sentido, señaló que se están organizando todos los operativos y dispositivos para poder abordar la situación de la manera más eficientemente posible.

“Es importante recordar hay cepas nuevas, variantes que son bastante más contagiosas y que asimismo estamos en la puerta de un segundo brote. En el norte y en el centro del país ya se está viendo por la cantidad de casos que se vienen anunciando como positivos diariamente”, manifestó. A la vez sostuvo que es fundamental que extrememos los cuidados que tienen que ver con el uso de tapabocas y barbijo; la limpieza de manos; no tocarse la cara; mantener los ambientes ventilados; evitar las reuniones de muchas personas; mantener el distanciamiento. “Eso es lo que se viene solicitando desde el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial también”, agregó.

“A pesar de los procesos de vacunación que se vienen llevando adelante y que usted ya haya sido vacunada o vacunado, es importante que se sigan cuidando bajo todos los protocolos vigentes y que venimos mencionando a diario desde el Gobierno de Santa Cruz”, finalizó.