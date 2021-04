"La Superliga está muerta", sentenció el presidente de LaLiga española

El presidente de LaLiga española, Javier Tebas, aseguró este jueves que la Superliga "está muerta" y apuntó contra Real Madrid y Barcelona, los únicos clubes fundadores del proyecto que todavía no se bajaron.

"Los que dicen que esta Superliga es para ayudar mienten o se equivocan. Este proyecto destruye el fútbol y si fuera tan buena no lo habrían hecho de forma clandestina", afirmó Tebas en una conferencia de prensa con medios del mundo de la que participó Télam.

"La Superliga tal y como la han concebido está muerta. Sin ingleses ni alemanes ni franceses, es un concepto binación y ahora tocar la puerta de una negociación hasta me parece hasta cínico", criticó el dirigente que logró el apoyo de los otros 39 clubes de LaLiga (primera y segunda división) para formalizar el rechazo a la pretendida competición continental.

El titular de LaLiga de España apuntó contra los presidentes de Real Madrid y Barcelona, Florentino Pérez y Joan Laporta, quienes todavía sostienen el proyecto que ya sufrió la baja de los otros diez clubes fundadores, entre los cuales también estaba Atlético de Madrid.

"Real Madrid y Barcelona son los que son por LaLiga de España y la Champions League. Para estar aquí deben respetar la competición", remarcó Tebas.

A Florentino Pérez lo acusó de mentir sobre las inversiones prometidas a los clubes involucrados.

Y sobre Laporta, quien casi en simultáneo salió en defensa del proyecto, le pidió que se centre en los "problemas" de Barcelona.

"Laporta opinaba una cosa en el proceso electoral y ahora otra. Ahora es el máximo defensor de la Superliga. Que se centre en resolver los problemas de Barcelona", aconsejó.

Atlético de Madrid era el tercer equipo español involucrado en la Superliga pero ya se bajó al igual que los clubes ingleses y los italianos.

"No me gustó la postura del Atlético, pero hoy ya no está", aclaró.

Tebas consideró que el "problema del fútbol" es más un tema de "control de gastos" que de más ingresos, tal como reclamaban los clubes que se unieron a la Superliga europea.

"La petición de más ingresos de estos clubes hará que los jugadores en vez de seis Ferrari tendrán siete", ejemplificó y subrayó que "la riqueza" hay que repartirla "entre más clubes o más países".

Tebas fue consultado en varias oportunidades por las posibles sanciones a los clubes pero prefirió centrarse en el daño de imagen que sufrieron en estos días.

"Ya sufrieron una sanción muy grande que fue el desprecio del fútbol y la política europea. Veremos si ellos (por Barcelona y Real Madrid) firman la adhesión para participar de la próxima Champions", señaló.

En medio de las críticas a la "desahuciada" Superliga, Tebas también puso en duda el "papel" del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"El papel de Infantino me preocupa. Su discurso fue contundente pero sus hechos con respecto a la Superliga no coinciden. A mí me gustaría que tuviese una postura más clara y que desmienta lo que dijeron los clubes que manifestaban tener su apoyo", apuntó.

Los primeros clubes en bajarse de la Superliga fueron los ingleses y si bien Tebas admitió su sorpresa por la inclusión de algunos no tuvo ese reparo con Manchester United por sus dueños estadounidenses.

"Los americanos tienen un concepto diferente del deporte. Ellos quieren ligas cerradas. En Europa no es así, eso no existe. Ellos mismos tuvieron que pedir perdón porque no conocían la opinión del gobierno y de los aficionados", explicó.

Para contradecir los conceptos de Florentino Pérez, quien tuvo un rol de portavoz de la Superliga, Tebas brindó algunos datos para sustentar su oposición al proyecto.

Según Tebas, la Superliga hubiera producido una pérdida de "mil millones de euros por temporada" para el resto de los clubes.

Además, en concepto de atracción audiovisual informó que el partido de Real Madrid contra Liverpool por cuartos de final de la

Liga de Campeones tuvo "apenas 100 mil espectadores más" que el Barcelona- Valladolid por la Liga que se jugó un lunes.

"No existe tal pirámide. Se inventan números que no son reales. Es una Superliga de PowerPoint, es todo mentira", reiteró.

Para evitar un nuevo sacudón, Tebas exigió un cambio en el modelo de gobernanza en la UEFA y cree que el esloveno Aleksander Ceferin está dispuesto a hacerlo.

"Se hizo una acción peligrosa para el fútbol pero no se ha consumado. Después de 20 o 25 años, se acabó la amenaza de la Superliga", celebró Tebas.

FUENTE: Télam.