“No somos oficialismo, ni oposición. Somos un espacio que nació con la única idea de transformar Santa Cruz” sentenció Claudio Vidal en el marco de la presentación de precandidatos del espacio SER UNIDOS desarrolada esta tarde en la capital provincial.

De la presentación participaron diputados provincial del espacio; el diputado nacional por Santa Cruz Antonio Carambia; el intendente de Las Heras, José María Carambia; el intendente de 28 de Noviembre, Fernando Españon, además de concejales de dicho partido.

Uno a uno, Jazmín Machiavelli, Facundo Prades, Bárbara De Cristófaro, Sergio Acevedo, Mónica Pereyra y el propio Claudio Vidal se presentaron ante la comunidad, contando un poco sus historias personales y los motivos por los cuales decidieron sumarse a SER.

“Somos un equipo que va a trabajar para la transformación de Santa Cruz”; “Lo que aporta SER UNIDOS a Santa Cruz es una acción política diferente”; “No importa de dónde venimos sino hacia dónde vamos”; “SER es una oportunidad”; “Debemos defender y querer esta tierra” fueron parte de algunas de las líneas de acción que mencionaron los precandidatos.

El ex gobernador Sergio Acevedo fue el antecesor de Vidal al hacer uso de la palabra, quien dijo “queremos oír atentamente, representar a todos los hombres y mujeres de la provincia. En Santa Cruz hay excluidos, hay exclusión social, lo que más duele y golpea es el proceso inflacionario y por eso es necesario una recomposición de los salarios. No debemos ser funcionales a los intereses que no sean prioridad para la provincia. Formamos parte de una Nación, pero nuestro corazón debe ser para la gente de Santa Cruz. Con Claudio vemos gestión, vemos humildad, vemos trabajo en equipo” señaló el ex mandatario provincial

Al hacer uso de la palabra, Vidal dijo “somos el primer espacio que convoca a la Unidad. Los partidos tradicionales hablan de la grieta y eso lo único que ha hecho es perjudicar a los santacruceños. En esta provincia nos venimos perdiendo la oportunidad de generar empleo, que los jefes de familia puedan llevar el sustento para sus familias. El sistema de salud colapsó cuando más se lo necesitaba. Peleamos a diario con una política hidrocarburífera que hay que cambiar. Ni hablar de las mineras. Tenemos un montón de jóvenes que no tienen empleo. Queremos una provincia que pueda salir adelante porque tiene los recursos, tiene gente que quiere ver de pie esta provincia, con igualdad de condiciones para todos. Debemos trabajar de forma unida, proyectando para adelante, pensar en un proyecto colectivo. Este es el espacio que piensa en la gente”.

“No somos ni el oficialismo, ni la oposición, somos el camino, un espacio que quiere sacar la provincia delante, les pido que nos acompañen” sentenció para finalizar.