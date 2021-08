El juez Leonardo Cimini Hernández dio lugar al pedido de indagatoria que solicitó el fiscal subrogante Hubert Matías Parajón contra Omar Fernández, ex intendente y precandidato a diputado nacional por la Lista "Juntos por Santa Cruz" que encabeza Roxana Reyes. El juez autorizó la indagatoria contra Fernández para el día 11 de agosto de 2021, pero no se presentó en el marco de la causa que lo investiga por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y falsificación de documento público.

La causa se funda en una presentación realizada por la ex concejal radical Nilda Nahuin quien acusó al jefe comunal por "irregularidades" cometidas en la venta y control de un terreno que se le vendió a capitales inversores chinos para la construcción de un supermercado pero que en el mismo, se construyeron departamentos. Nahuin confirmó además que el expediente municipal "se encuentra adulterado", ya que la carátula exhibida en los medios por Fernández, figura que el iniciador del trámite resulta ser el Municipio en lugar de consignarse el nombre del apoderado del adjudicatario.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la ex concejal truncadense explicó "lo que sabemos es que no se presentó ante la Fiscalía por la indagatoria, lo cual no nos sorprende porque Fernández terminó su mandato, se fue de vacaciones y luego se fue a vivir a Catamarca" y agregó "él trabaja en el Senado de la Nación, le renovaron contrato hasta diciembre del 2021 en el despacho de la senadora Belén Tapia".

"A Fernández no le interesan los truncadenses, menos le van a importar los santacruceños" sentenció la concejal mandato cumplido que recordó que el ex jefe comunal antes de irse "paso a planta permanente a sus cargos políticos y dejo una situación administrativa muy complicada a la nueva gestión entrante".

"Calculo que va a hacer campaña virtualmente, ya que hace más de un año y medio que no está la localidad" recriminó Nahuin que aseguró "yo le dije a Roxana Reyes en lo que estaba implicado este señor. Hoy la justicia lo está llamando por una denuncia del 2017 y él no se presenta" y agregó "la comunidad china fue estafada por Omar Fernández, y lo digo con conocimiento de causa porque los chinos me fueron a ver en su momento, y me dijeron que ellos pagaron en efectivo, le llevaron la plata a la Sala de Situación de la Municipalidad y después Fernández los desconoció" y continuó "por eso terminaron haciendo una denuncia que le representó a Pico Truncado un nuevo gasto de más de 6 millones de pesos":

"Roxana sabe muy bien la pesada mochila que se iba a llevar, pero ella sabrá porqué lo eligió. Lo que me molesta es que subestimen a la gente, acá en Truncado todos sabemos quién es Fernández que debería ser candidato en Catamarca y no acá" dijo Nahuin.

"Si no tenes nada que ocultar, vas y te presentas en la Justicia. Lo que pasa es que se le comprobó que como funcionario cometió un delito y no lo digo yo, lo dice la justicia" aseveró para finalizar.