Río Turbio llegó a las 10 mil personas vacunadas contra el Covid-19

Lo dijo la ex concejal radical de Pico Truncado, Hilda Nahuin quien denunció al ex intendente de esa localidad en la Justicia. "Se le comprobó que como funcionario cometió un delito" señaló la ex edil que remarcó "le dije a Roxana Reyes que Fernández es una pesada mochila que van a tener que cargar".