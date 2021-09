A los cinco minutos de partido, dos personas de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) se metieron al campo de juego con el objetivo de sacar a los cuatro jugadores argentinos que, según ellos, mintieron en sus declaraciones juradas de ingreso a Brasil, el viernes pasado, porque omitieron detallar que durante los últimos 14 días habían estado en Inglaterra, uno de los países que obliga a hacer un aislamiento obligatorio por la legislación del vecino país.

El ex árbitro Miguel Scime publicó un extracto del informe que el árbitro Valenzuela elevó a la Conmebol y que recalará en la Comisión Disciplinaria de la FIFA, que tomará la decisión final al respecto. "Se hicieron presentes personal de vigilancia sanitaria del estado comunicando que el encuentro no podría seguir por haber jugadores (Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía) que no habían hecho la cuarentena, según la legislación del estado de San Pablo. Procediendo a la suspensión del encuentro", publicó Scime.

Lo más importante del informe es que en ningún momento manifiesta que Argentina se haya retirado del campo de juego, sino que el plantel "albiceleste" recibió la comunicación por parte de los oficiales de Conmebol y recién en ese momento se dirigió a los vestuarios del Arena Corinthians.

De esta manera, como Valenzuela informó a sus autoridades que el partido se suspendió por una interrupción de los funcionarios locales, esto exime a la selección argentina de una sanción y el problema se traslada hacia la Confederación Brasileña de Fútbol.

Tal como expresó minutos después de la oficialización de la suspensión, la Conmebol remarcó que "las decisiones que atañen" a la organización de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 "son potestad exclusiva" de la FIFA, que hasta el momento sólo informó que "se darán más detalles a su debido tiempo".

"Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido", señaló Conmebol en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Y agregó: "El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes".

La FIFA, por su parte, publicó un escueto mensaje en sus redes sociales en el que expuso: "La FIFA puede confirmar que, tras una decisión de los árbitros, el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2022 Brasil vs. Argentina ha sido suspendido. Se darán más detalles a su debido tiempo".

FUENTE: Ámbito.