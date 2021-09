El Gobierno italiano afirmó que la vacunación obligatoria contra el coronavirus "es una opción posible", una vez que el Ejecutivo que encabeza Mario Draghi termine de definir la extensión de las actividades alcanzadas por el denominado "pase verde" para personas inmunizadas y recuperadas de la Covid-19.

"En estas horas estamos trabajando para extender el pase verde y luego evaluaremos los datos", afirmó el ministro de Salud Roberto Speranza en declaraciones al canal La7.

"Si los datos lo hacen necesario no tendremos miedo de hacer obligatoria la vacuna, pero aún necesitamos unas semanas de estudio", planteó Speranza, mientras el país ya superó el 72% de inmunización contra el coronavirus en la población mayor de 12 años y espera llegar al 80% antes de fin de mes.

Para el ministro, la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación "no es una elección ya hecha sino una opción posible que la Constitución consiente".

Por el momento, Italia ya hace obligatorio el denominado "pase vede" sanitario para comer dentro de restaurantes, tomar vuelos y micros internos de media y larga distancia, ir a gimnasios y participar de eventos en espacios cerrados, mientras se define la posibilidad de extenderlo también al personal estatal en contacto con público.

El "pase verde", gratuito, se obtiene con al menos una dosis de vacuna, con un certificado de recuperación de coronavirus o con un test negativo con no más de 48 horas de antigüedad, por lo que en la práctica la vacunación es indispensable para las personas que no tuvieron la enfermedad y no quieren pagar los 15 euros del test cada dos días.

"Hoy hay más dosis, imaginar la obligación en una temporada anterior hubiera sido ilusorio, pero hoy con más dosis hay una posibilidad a evaluar, en base a los datos del próximo mes y medio", profundizó Speranza sobre la posible extensión de la vacunación.

FUENTE: Télam.