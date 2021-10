Abel Pintos abrió una serie de 12 shows para presentar "El amor en mi vida"

Abel Pintos inició la noche del jueves con un festivo e impecable recital en el recinto porteño Movistar Arena la imponente serie de 12 presentaciones continuadas en la misma sede de su más reciente disco "El amor en mi vida" con el que además volvió a escena tras el impasse impuesto por la pandemia.

El reencuentro entre el músico y autor con "La Familia" -como se conoce a la legión mayoritariamente femenina que lo sigue e idolatra- se dio, además, junto al estreno de las 15 nuevas canciones del álbum en cuestión y después de que Abel fuera padre y se casara.

El aforo restringido que Pintos no quiso ampliar a partir de las nuevas y más elásticas disposiciones sanitarias para no perjudicar a quienes agotaron las 30.000 ubicaciones disponibles para una docena de shows, no impidió que la febril comunicación entre artista y público alcanzara los niveles pasionales acostumbrados.

Minutos después de las 21 y por delante de la portada del álbum en cuestión -azul y con su rostro- que dominó la escena, Pintos abrió la esperada velada con "El amor en mi vida" y otras seis canciones de estreno: "Quiero cantar", "Espejo", "De mí contigo", "Tiene tu amor", "Salto al vacío" y "Vivir sin ti".

"Esta noche empiezan los conciertos de una gira que no sabemos adónde nos va a llevar, una especie de salto al vacío que nos llena de vida, ilusión y expectativa. Pero además lo hacemos con canciones que son muy nuevas y que en este momento cobran vida y que nosotros estamos descubriendo igual que ustedes con la mística de las cosas que se hacen cara cara", reflexionó Pintos como balance de ese tramo.

Con precauciones y pulso calmo pero creciente, el artista siguió presentando el flamante repertorio que por primera vez compuso en colaboración con otras y otros y donde abreva más evidentemente en lo que el mercado entiende que es la canción latina.

Ya sin rastro alguno de sus orígenes en el folclore, Abel se adentró con mayores bríos en esas aguas de la música hispanoamericana de carácter global para ponerla en diálogo con sus propias e íntimas búsquedas compositivas que ya venían dialogando exitosamente con el pop y la balada.

En ese cauce a su banda habitual sostenida en las guitarras de Ariel Pintos y Marcelo Predacino, el piano de Alfredo Hernández, la batería de Colo Belmonte y el bajo de Alan Ballan, incorporó las sólidas voces femeninas de Mery Granados y Antonella Giunta capaces de surcar las alturas que el anfitrión recorre al momento de cantar.

"Vamos a seguir cuidándonos pero a gozarla también", propuso enseguida mientras el programa musical incluyó "Cien años" y "El adivino" antes de retomar las novedades con "De ida y vuelta", "Disparos" y "Nosotros".

Cambios de vestuario, pasos de baile y el juego de seducción con guiños a las recurrentes historias de amores que no se olvidan entre él y su público, incluyó los esperados gritos desaforados frente a los que respondió pícaramente: "me comprometen".

Con "Ya estuve aquí" (del disco "Abel", de 2013) hubo un estallido de canto colectivo y otra devolución a la altura: "Qué delicia es escucharlos cantar otra vez".

La exaltación del momento pareció pedir baile y un segmento latino y pegadizo surcado por la cumbia que se subrayó con el ingreso del acordeón en manos de Julio Flores se hizo presente para una seguidilla que reunió a "Tiempo", "No pares", "Abrazándonos", "El hechizo", "Camina", "Cuántas veces" e "Y la hice llorar".

Solo a guitarra y voz para bajar tanta espuma, entonó su clásico "Motivos" y confesó: "Compartir la música nos llena de vida. Los quiero mucho".

A la noche todavía le quedaban algunas canciones y dos tandas de bises que coronó con "Piedra libre", el tema que le compuso a su primogénito Agustín que cumplirá un año el viernes 22, en medio de esta imponente serie en el Movistar Arena.

En su cuenta de Twitter, el bahiense hizo su síntesis del estreno y escribió: "Gracias a todos por moverse una vez más hasta la cita. El encuentro. El abrazo. Me emocionó mucho oírles cantar cada canción nueva y celebrar cada canción de siempre. ESTOY ESTALLADO DE AMOR".

FUENTE: Télam.