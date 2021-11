La caravana, integrada por cerca de 300 vehículos recorrió las principales arterias de la localidad, se trasladó hasta el barrio Gas del Estado y finalizó en el parque “Tomas Castillo”, donde Jorge Soloaga realizó un discurso.

“Reinvindicar el respeto a la soberanía popular y su decisión mayoritaria”, “7 de noviembre: Día de la Lealtad en Cañadón!”, “Reivindicar el liderazgo y conducción de Jorge Soloaga”, fueran algunos de los carteles que portaban los automóviles, en apoyo a la gestión.

“Este es un día especial y muy sagrado”, aseveró Soloaga en el inicio de su alocución y recordó parte de un tema musical del poeta y escritor Joan Manuel Serrat: “Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así”.

“Claro que puede ser un gran día. Es un gran día cuando la gente se expresa y pone de manifiesto su afecto, su consideración. Un día como hoy hace un año, la mayoría de este pueblo expresó su cariño y afecto y me dio un abrazo desde el corazón y el alma”, dijo.

Recordó que hace un año, su gente expresó su confianza ante “tanta mentira, que se cae a pedazos. Pero más allá de esto, algunos pícaros la quisieron hacer personal, quisieron ensuciar a una persona y creyeron que con eso, un pueblo se callaría la boca. Y cuando los pueblos se expresan y se afirman en un concepto y en una idea, que en este pueblo se llama la transformación de la gente y de su historia. Así, nada ni nadie puede detenerlo”, manifestó.

Aseveró que en este día, no llega para realizar agradecimientos personales, sino que “vengo a agradecer que el 7 de noviembre en Cañadón Seco representa, por lo que impuso la gente, el día de la reafirmación de la decisión mayoritaria, categórica y soberana de cada uno de los vecinos, en un proceso electoral y democrático que decidió, quién debe liderar los destinos de nuestro pueblo”.

Consideró también que “este proceso de transformación no se toca, no se mancha, no se ensucia. Este proceso es un acto de fe, de esperanza y de afecto, mal que les pese a los que no la quieren y a los que quieren poner palos en la rueda”.

Pidió además llevar esta fecha clave en la historia de Cañadón Seco como “una bandera de reafirmación de lo que puede un pueblo cuando está decidido”, dijo y aseguró que “la lealtad es uno de los elementos que nutren a los pueblos, que los hacen fuerte y los empoderan frente al poder de los poderosos”.

En tanto, algunos de los participantes aseguraron durante la convocatoria que “repudiamos la falta de respeto a ese derecho indiscutible que tenemos como sociedad en democracia y tenemos el pleno uso de nuestras facultades a quienes nos van a representar. Y hay que poner un freno a quienes piensen que el voto del pueblo no tiene valor”, aseguró un vecino.

En tanto otro de los participantes aseveró que un 7 de noviembre del 2020 “dimos muestras que estamos plenamente convencidos de que Cañadón Seco está en pleno crecimiento y en un gran camino de transformación”.

También conto con el acompañamiento de Pilar Paz viuda de Aragón quien fuera enfermera de la fundación “Eva Perón” y fue una de las enfermeras que atendió a Evita en sus últimos días.

La hermana de una denunciante también manifestó su acompañamiento y apoyo a la gestión de Jorge Soloaga.

Finalizada la convocatoria, Soloaga recibió múltiples muestras de afecto de los vecinos que se acercaron al Parque, tomándose fotografías y estrechándoles un gran abrazo.

FUENTE: La prensa de Santa Cruz.