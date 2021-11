La expectativa aumenta por el clásico que disputarán Argentina y Brasil en San Juan, por las Eliminatorias rumbo al Mundial que organizará Qatar el próximo año. Como es habitual, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la previa del compromiso internacional y confirmó la presencia de Lionel Messi en el equipo titular que enfrentará al pentacampeón del mundo.

De esta manera el capitán argentino, tal como lo había dejado implícito el entrenador albiceleste antes del encuentro frente a Uruguay, estará de arranque en el duelo que se llevará a cabo mañana a las 20:30 en el estadio San Juan del Bicentenario, donde puede sellar su clasificación anticipada al certamen más codiciado del planeta.

Para que ello se concrete Argentina tendrá que ganarle a Brasil y esperar que Colombia no haga lo propio con Paraguay. Por el momento el seleccionado albiceleste tiene como seguro al menos un sitio en el repechaje. Y para afrontar ese compromiso al que los brasileños llegan ya con ese objetivo cumplido en la fecha anterior, cuando doblegaron como locales justamente a los cafeteros por 1 a 0, La Pulga estará desde el arranque.

“El otro día estaba muy bien desde el nivel físico y por eso decidimos que juegue unos minutos. Mañana está confirmado que va a jugar. Esperemos que se encuentre bien”, dijo Scaloni ante la prensa. Además hizo referencia a Leandro Paredes: “En principio está bien, pero tenemos que evaluar si estará en la convocatoria, porque viene de muchos días de baja. Todavía nos queda un entrenamiento más y aguardaremos hasta el último momento, pero lo importante es que ya está recuperado de su dolencia”.

Por otro lado, el DT también remarcó que están “pendientes de los estudios” de Paulo Dybala para considerar su presencia en San Juan y descartó una lesión de Julián Álvarez. “Hicimos estudios en Uruguay por control, pero está disponible”.

Con relación al choque frente a Brasil, el estratega destacó que el conjunto de Tité “es uno de los más verticales de la convocatoria”. “Será un partido muy lindo, a cancha llena, y esperemos que todos lo puedan disfrutar. Sabemos que es un rival muy complejo, que ya está clasificado, pero nosotros haremos nuestra tarea para también sellar nuestra clasificación”.

“Hoy no vale la pena pensar en la posible lista del Mundial, porque todavía no hemos conseguido el objetivo. Estamos cerca, pero no nos debemos adelantar. Nunca en una Selección se pueden confirmar jugadores con tanta antelación, porque hay casos que pueden elevar su nivel o bajarlo”, advirtió el técnico y remarcó su deseo de jugar con rivales europeos: “Me encantaría, pero hoy no tenemos esa posibilidad. Sería ideal jugar contra España, Alemania o Francia, pero es en vano pensarlo porque la realidad no nos permite jugar contra ellos”.

En la conferencia, Scaloni también remarcó que su idea es “jugar siempre de la misma manera”, sin importar el adversario que se tenga por delante. “Nuestra medida es Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Los equipos sudamericanos siempre son complejos y así lo demuestran en los mundiales, donde se llegan a los cuartos de final. En la última Copa del Mundo, Francia sólo le ganó 1 a 0 a Perú en la fase de grupos. La dificultad de nuestra competencia es muy grande”, agregó.

En cuanto a la fórmula del duelo para el clásico que se desarrollará en San Juan, el entrenador mantuvo su cautela y remarcó que todo dependerá de las variables que se puedan presentar: “Hay veces que la posesión no te garantiza el triunfo. Hay veces que Brasil cambia bastante su manera de jugar, porque todo depende de la ubicación de Paquetá. Nosotros tenemos una idea clara, en la que buscaremos tener el control del partido para minimizar los aspectos positivos de ellos, que ya sabemos cuáles son”.

“Cuando logremos la clasificación, debemos festejarla porque sabemos las dificultades que existen en la actualidad. Si bien se da por hecho que Argentina tiene que estar en la Copa del Mundo, estamos viendo las complicaciones que atraviesan otros equipos en Sudamérica y en Europa. Hoy estamos en una buena posición y deseamos concretar el pasaje lo antes posible”, concluyó.

