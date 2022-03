En comunicación con EL MEDIADOR, El presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Jonathan Van Thienen, señaló que "la inflación no pasa por un rubro específico" y que "se necesita una solución más amplia, una reforma fiscal más fuerte".



Van Thienen señaló que "las pymes son grandes generadoras de trabajo. Hay que cuidar a todos, con seguridad jurídica también. Creo que estamos en una época de recesión económica de las peores. El escenario no es muy alentador. Las medidas tienen que se más profundas y no se están tomando".