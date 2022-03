"Los problemas los tenemos hoy. Queremos que el aumento sea en una cuota"

La Asociación de Trabajadores Estatales en Santa Cruz (ATE) marcha en Río Gallegos en rechazo al 25,6% ofrecido por el ejecutivo provincial.

En comunicación con EL MEDIADOR, Carlos Garzón, paritario de ATE, expresó que "estamos pidiendo un aumento salarial que vaya de frente contra la inflación. Planteamos que no alcanza con tener las cuentas ordenadas si eso implica que la gente no pueda llegar a fin de mes"



La convocatoria para hoy "ha sido contundente con un 80% de acatamiento", señaló.



"Tenemos que superar más del 40% en el primer semestre y sentarnos en agosto a discutir nuevamente. Hay que poner plata ahora. No queremos ayuda financiera, queremos que haya políticas económicas claras"



"Con 4% no le estamos ganando a la inflación. Tenemos que ver que el aumento sea en una cuota. Los problemas los tenemos hoy"