El delantero formado en Perito Moreno, que juega en Primera tras su llegada a Huracán, sigue sumando creciendo en lo que es su sueño "desde los cuatro años", según nos contó su mamá Norma Gauto en comunicación con EL MEDIADOR.



"Le gustaba mucho la pelota, siempre le gustó mucho el futbol y ahora se cumplió su sueño", dice Norma, madre orgullosa de esta promesa del futbol que avanza ganando participación en Primera División.

"Estoy orgullosa de él. Cuando era chico una vez me dijo, mamá: el día que yo sea futbolista yo te regalo la casa. Ese sueño se cumplió", cuenta emocionada.

Si bien nació en Corrientes, creció en Perito Moreno y desde muy chico "se fue a probar en todos los clubes, hasta que lo vieron jugar cinco minutos en un amistoso, hizo como cinco goles y le dijeron andá a Perito, buscá tus cosas y te vas a jugar al Club Huracán"

Norma quiso enviarle un mensaje "para las madres que están criando a sus hijos". "Para esas mamás que dicen que no pueden con sus hijos, les doy un consejo: sigan adelante que sí se puede"



"Le doy gracias a Dios de que a mi hijo le dejé ir a jugar. Más allá de me cuestionaban que mandara a Juancito tan chiquitito, yo estaba consciente de que Dios lo estaba cuidando en todo momento. Que no dejen de estudiar y que cumplan sus sueños"