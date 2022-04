Tablets gratis para jubilados y otros grupos: cómo tramitar el beneficio con tu DNI

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sigue adelante con el programa “Conectando Con Vos”, el cual entrega tablets gratis a beneficiarios de ANSES, entre ellos jubilados, monotributistas y otros grupos de sectores vulnerables.

El objetivo del programa Conectando Con Vos es ampliar el acceso de la población a las nuevas tecnologías y a facilitar su inclusión en la conectividad a internet y redes, con el fin de achicar la brecha digital en todo el país.

A través del programa, Enacom entregará en la primera fase del plan 140.000 dispositivos y se prevé que esa cantidad aumente.

Conectando con Vos: quiénes pueden acceder a las tablets gratuitas

Se trata de grupos de beneficiarios de ANSES, a continuación el listado de grupos que pueden acceder al plan:

-Titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación por Embarazo

-Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con ingresos mensuales no superiores a 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

-Personas inscriptas en el régimen de Monotributo Social

-Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que reciban una remuneración bruta mejor o igual a 2 SMVM

-Monotributistas de categorías con ingresos que no superen 2 SMVM

-Personas que reciban el seguro de desempleo

-Personas incorporadas en el régimen de seguridad social para empleados de casas particulares

-Beneficiarios de las Becas Progresar

-Personas desocupadas o que se desempeñen en la economía informal

-Personas beneficiarias de programas sociales

-Clubes de barrios y de Pueblo registrados

-Asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados

-Entidades de bien público como asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias sin fines de lucro con reconocimiento municipal, inscriptas ante el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC)

-Personas beneficiarias del programa Conectar Igualdad

-Habitantes de barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP)

-Jóvenes de entre 15 y 25 años de edad incluidos en programas nacionales, provinciales o municipales de apoyo educativo o revinculación educativa. Los programas pueden ser de nivel medio, escuela para adultos, terciaria, universitaria u otra de gestión estatal

-Jóvenes entre 15 y 25 años de edad inscriptos en escuelas de formación laboral o de cursos de capacitación laboral o de oficios

-Jóvenes entre 15 y 25 años de edad beneficiarios de los Programas de promoción de empleo del Ministerio de Trabajo

-Jóvenes entre 15 y 25 años de edad que participen de proyectos culturales, deportivos, sociales, entre otros, impulsados por el Estado

En los casos de asignaciones, monotributo, jubilaciones y programas, el programa también alcanza a sus hijos si tienen entre 16 y 18 años

Para conocer más detalles sobre las personas habilitadas para recibir las tablets del Enacom se podrá ingresar en la parte de "Destinatarios" de la página oficial: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/educacion-ciencia-cultura/programa-conectando-con-vos#titulo-3

Fechas de entrega de las tablets gratis de Conectando con Vos

El plan Conectando Con Vos tiene una vigencia de dos años, contando desde el 22 de abril de 2021. Aunque puede finalizar antes si se entregan todos los dispositivos disponibles.

Cómo adquirir las tablets gratis del plan Conectando con Vos

Ninguno de los grupos beneficiarios del programa necesita inscribirse para obtener la tablets, sino que se coordinará con las jurisdicciones provinciales, municipales, asociaciones civiles, redes comunitarias y otras entidades.

Estas instituciones y organizaciones deben inscribirse en el Enacom y pedir la cantidad de tablets que necesiten entregar, de acuerdo al stock.

El organismo asignará los dispositivos dependiendo la disponibilidad. Cada beneficiario recibirá una tablet. Eso sí, deberán firmar un contrato de adhesión antes.

En el caso de las personas del programa Conectar Igualdad, el plan se implementará a través del Ministerio de Educación de la Nación.

