Se realizó este domingo en Río Gallegos la convención de la Unión Cívica Radical (UCR) luego de dos años sin encuentros presenciales, para debatir sobre la crisis social, política y económica, y sobre las propuestas para salir adelante.



En comunicación con EL MEDIADOR, el diputado provincial Daniel Roquel, evaluó como "un encuentro muy productivo", ya que "es el ámbito donde podemos hacer nuestros planteos y rendir cuentas del trabajo que estamos haciendo"





"Creemos que nuestro espacio político tiene muchas posibilidades de pelear la gobernación de la provincia en las próximas elecciones", señaló Roquel. "Todavía no sabemos con qué reglas electorales vamos a jugar. Tenemos que trazar las estrategias. Se está trabajando, venimos paralelamente en una mesa que integran todos los partidos políticos de Cambia Santa Cruz, trabajando en una plataforma política" de cara a los próximos comicios.



Sobre este punto y consultado por la eventual apertura del espacio a otras figuras políticas, el diputado fue contundente. "Vidal ha sido un invento del Frente de Todos. Algunos consideran que para poder ganar, hay que seguir integrando partidos políticos. En lo personal, yo creo que eso no se va a poder dar. No tenemos muchos puntos en común"





Si bien, según Roquel, durante el encuentro no se hablaron de candidaturas particulares, explicó que "está más que claro que tanto Eduardo como Roxana tienen intenciones de encabezar una lista a la gobernación" y agregó que como "todavía no sabemos con qué reglas electorales vamos a jugar, tenemos que trazar las estrategias para las distintas opciones"



"Nuestra agenda tiene que ser lo que hoy nos está reclamando la sociedad", finalizó.