Durante esta jornada en el Concejo Deliberante de El Calafate se trató el polémico proyecto de “eutanasia” para perros de la localidad. El mismo, que fue presentado por el Frente de Todos de la localidad, preveía poner en funciones la perra municipal y aplicar inyecciones letales a animales que no fuesen reclamados por sus dueños. Esto a pesar que desde hace años El Calafate fue declarado “Municipio no eutanásico”, apostando a la castración masiva como única solución para el problema.

El proyecto, presentado por el concejal Mardones, contaba con la firma y el acompañamiento del resto del bloque oficialista que sin embargo le quitó el apoyo cuando se desarrollaba la sesión. A pesar de esto, se votó enviarlo a comisiones, por lo que sigue teniendo estado parlamentario.



El único voto en contra fue de la Concejal Ethel Torres, de Encuentro Ciudadano, quien pidió que el proyecto sea enviado a Archivo y se respete la legislación vigente sobre el tema.

“Desde esta banca estamos convencidos que las políticas públicas hasta ahora no han tenido los resultados esperados. La legislación existente no ha sido aplicada y hoy nos encontramos con la necesidad de encontrar acciones para abordar el control de las mascotas”, sostuvo durante la sesión.

“El municipio es el principal responsable de generar las gestiones, acciones e inversiones necesarias para solucionar esta problemática. La ordenanza no tiene razón de ser ,dado que existe una ley nacional N° 14346 que penaliza el maltrato animal y la ordenanza Nª1445/2011 que declara al municipio no eutanásico”, añadió.



Propuestas pendientes



Por otra parte, Torres lamentó que desde el oficialismo no se le dé participación a las propuestas de los vecinos cuando se abordan temas tan importantes para la comunidad, como en este. “Es una pena que no quieran ni siquiera ver ni escuchar propuestas de los vecinos. En marzo una ONG nos envió un proyecto redactado especialmente para El Calafate pero los concejales suspendieron la reunión. Nos propusieron otra fecha y nunca confirmaron ni se tomaron el tiempo para recibir la propuesta”, recordó.



“Durante este tiempo, sobre este tema, el trabajo en la prevención no está en la agenda del oficialismo. La ‘eutanasia’, es decir la matanza masiva de animales no va a ser la solución definitiva al problema. Sería una medida, por eso no apoyé el proyecto”, señaló.