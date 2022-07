La gobernadora Alicia Kirchner se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde lleva adelante una extensa agenda de trabajo que incluyó reuniones, con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi en la que presentó "una propuesta para la localidad de El Chaltén”.



En comunicación con EL MEDIADOR , el concejal Ricardo Sánchez señaló que "hasta ahora no se nos informó cómo sería el proyecto ni las soluciones, nos enteramos por los medios"



Sobre este punto, Sanchez remarcó que "dejamos de ser una comisión de fomento, hay dos poderes que están trabajando, y al no tener información y enterarnos por los medios, de que se van a construir 82 viviendas, es raro. Se habla de viviendas, pero no hay terrenos donde hacerlas"



"No sabemos si estamos hablando de una efectiva ampliación del pueblo, ya que siempre la solucion fundamental es la ampliación del éjido"

"Me alegra que se estén tomando medidas, que sean prontas y efectivas, pero las cosas tienen que hacerse de forma consensuada"