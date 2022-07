El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo provocó con un insulto al árbitro de la derrota por 2 a 0 como local ante Godoy Cruz, Nicolás Lamolina, y éste le respondió con una tarjeta roja, para luego suspender la habitual conferencia de prensa pospartido.

"No tenés los huevos para expulsarme, pelotudo", le dijo Gallardo a Lamolina cuando el partido expiraba y el árbitro ya le había mostrado la tarjeta amarilla por el poco tiempo de descuento que había otorgado.

El insulto, realizado cara a cara, pareció tomarlo como un desafío el hijo del exárbitro Francisco Lamolina, quien inmediatamente le mostró la tarjeta roja al "Muñeco".

Y después, cuando todos los periodistas esperaban por la habitual conferencia de prensa, el técnico riverplatense informó a través de los encargados de prensa del club que ésta se suspendía.

Durante el partido River se vio favorecido por la expulsión del defensor visitante Gianluca Ferrari, que Lamolina decretó tras mostrarle dos tarjetas amarillas en acciones consecutivas con lo que no pudo intervenir el VAR, cuando la primera de ellas no ameritaba porque no había existido infracción alguna.

Y previamente, por una mano intencional cuando estaba amonestado y también por una fuerte infracción, no había expulsado al defensor riverplatense Leandro González Pírez, cuando por cualquiera de esas dos acciones correspondía hacerlo.

Al volante "millonario" Rodrigo Aliendro lo expulsó por un pisotón a un adversario cuando el partido ya terminaba.

FUENTE: Télam.