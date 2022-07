Ante fuertos vientos, brindan recomendaciones a tener en cuenta

Ante ello, Servicios Públicos recomienda tener presente los siguientes consejos vitales en cuanto a la seguridad durante inclemencias climáticas como es el caso de un temporal de viento:



- No permita que nadie se suba a los postes que sostienen la red eléctrica en caso de anomalía. Sólo realice el reclamo al 0800 222 7773 o por www.spse.com.ar si observa tal situación.



- No se acerque a cables caídos o que se encuentren a baja altura por causa del viento.



- No utilice escaleras, varillas metálicas, antenas u otros elementos de riesgo en la cercanía de conductores eléctricos aéreos para arreglar algún problema ocasionado por el viento.



- No se acerque a postes quebrados.



- Evite la circulación innecesaria durante fuertes vientos.