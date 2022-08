La crisis habitacional de El Chaltén es un tema que está falto de soluciones serias para la comunidad, y que ha generado la renuncia del concejal Diego García Canto del bloque del Frente de Todos: "siento culpa y vergüenza", argumentó desde sus redes sociales, dando a conocer los motivos de su renuncia.



Por su parte, el concejal de Encuentro Vecinal, Ricardo Sánchez, en comunicación con el programa EL MEDIADOR señaló que “seguimos sin tener ningún tipo de información sobre el tema del barrio departamental, acabamos de armar un pedido de informe en este momento para que nos den más información sobre esto”.

Sánchez comentó sobre la renuncia del concejal Diego García Canto “la renuncia nos tomó por sorpresa, las justificaciones, no porque es algo que sentimos todos, una vulneración como vecinos y funcionarios de El Chaltén con respecto a la falta de seriedad que se está tomando a nivel provincial y municipal de la crisis habitacional que vivimos en el pueblo”. Además, dijo “la próxima sesión, el jueves de la semana que viene, se aceptará o no la renuncia, entiendo que si es aceptable porque no hay condiciones previas que no lo impidan. El sucesor sería Emanuel Zacarías”.

Para concluir, el concejal de El Chaltén comentó sobre las soluciones planteadas hasta ahora “el Ejecutivo Provincial quiere la creación de un supuesto barrio de 86 viviendas en El Chaltén, no da con la idiosincrasia de la localidad tener un barrio de departamentos, la gente no ha venido a vivir en un departamento”. Además, dijo “este problema se soluciona con la ampliación del ejido municipal, no se están aprovechando las oportunidades que está dando Parques Nacionales”.