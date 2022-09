Gustavo Saldivia en comunicación con EL MEDIADOR dijo que "lamentamos mucho lo que está pasando. No puede ser que lleguemos a esta instancia. Hace tiempo que venimos dialogando con el Gobierno y no puede ser que haya funcionarios que están evadiendo lo que es el Contrato Colectivo de Trabajo por el cual se luchó mucho"



"A raíz de todo esto, los compañeros han tomado la decisión de manifestarse y que la presidenta (de la CPS) pueda entender que el Convenio Colectivo de los trabajadores no se juega. No vamos a permitir la persecución sindical que está ocurriendo por parte de la presidenta”.



"Solicitamos al Gobierno de la provincia, que interceda ante esta situación", señaló.

Por otro lado, Natalia Mansilla señaló que “nosotros como empleados de la CPS estamos cansados. Tomamos instancias con el Ejecutivo de forma calmada, pero ya está. Ellos lo buscaron, estamos peleando por un escalafón salarial y quieren abrir un concurso y eso hará que la propuesta baje”. A su vez dijo “una vez que se apruebe nuestro escalón, ahí si abran el concurso. Estamos de acuerdo que vengan compañeros transferidos”.