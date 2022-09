La vicepresidenta Cristina Kirchner se defenderá a sí misma el próximo viernes ante el tribunal oral que lleva el juicio por la obra pública en Santa Cruz, en su condición de abogada y de acuerdo al artículo del Código Procesal Penal que así lo prevé, se confirmó este martes. Tras el segundo día de alegatos, la exjefa de Estado apuntó contra Diego Luciani y Sergio Mola al señalar que "más que fiscales, parecen trolls" por esparcir mentiras y fake news.

"La doctora Fernández de Kirchner va a tomar parte en la exposición de este alegato y lo va a hacer de acuerdo al artículo 104 que le da ese derecho como abogada para poder actuar en causa propia", anunció el defensor de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, al cierre de su alegato técnico de hoy.

El artículo 104 del Código Procesal Penal establece que "el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso".

Segundo día de alegatos

La defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner sostuvo en el segundo día de alegatos que no hay normas que impongan a la Presidencia de la Nación el control de adjudicación de obra pública y recordó que la exmandataria fue sobreseída por inexistencia de delito en causas ya cerradas por sus vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez.

"No hay ninguna norma que imponga a la Presidenta o Presidente el deber de controlar procesos de adjudicación. Acá no existe ninguna norma, no hay deber de actuar", remarcó Beraldi en un tramo de su alegato.

Por ello "una imputación construida de esa manera es absolutamente incorrecta e ilegal. Es imposible que el Presidente ejerza el control de una licitación y lo que va pasando después, es imposible", remarcó.

Beraldi sostuvo que se debe "descartar cualquier tipo de responsabilidad por acción u omisión" de la Vicepresidenta.

Pero además recordó que tanto ella como el fallecido expresidente Néstor Kirchner fueron sobreseídos por inexistencia de delito en causas penales que investigaron hechos similares.

Se trata de jueces y fiscales que entre 2008 y 2015 no hicieron "lo que en esos años les pedía algún poder político" pero "las cosas después cambiaron y no cambiaron para bien", advirtió al remarcar el "nivel grotesco" de lo ocurrido.

Vínculos comerciales con Lázaro Báez

Por otro lado, y en cuanto a las "relaciones comerciales" con el empresario Lázaro Báez, la defensa entendió que fueron "legales, legítimas y están sobreseídas", al repasar las diferentes causas judiciales abiertas desde 2008.

Con el foco puesto en las acusaciones por lo ocurrido en Santa Cruz, Beraldi advirtió también una "gravedad institucional inédita" en la postura fiscal porque "se acusó a todo un gobierno provincial, se lo convirtió en un vehículo para cometer delitos".

Trolls

Al término de la segunda ronda del alegato de la defensa, la mandataria subió en sus redes sociales una parte de los argumentos críticos de Beraldi hacia la investigación que llevaron adelante los fiscales y en la que apuntó directamente hacia Luciani.

"Comparto con ustedes estos imperdibles 9 minutos de la audiencia del día de hoy, donde el Dr. Beraldi -tal cual se los adelanté ayer- demolió las mentiras y fake news de Luciani y Mola. Más que fiscales, parecen trolls", escribió acompañado del audiovisual y concluyó con una frase de Juan Domingo Perón: “Se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo”. J.D.P.".

Lo que expuso Beraldi fue parte de las pruebas que fueron utilizadas por el fiscal para afirmar que la vicepresidenta es parte de actos ilícitos relacionados a la obra pública.

La vicepresidenta difundió el pasaje en el que abogado refuta la afirmación de la fiscalía sobre que el 28 de noviembre de 2015 la entonces ya casi expresidenta delineó el plan "limpia todo" en función de un mensaje del exsecretario de Obras Públicas, José López.

FUENTE: Ámbito.