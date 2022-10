El cuatro veces candidato a la gobernación por la Unión Cívica Radical y actual senador por Santa Cruz, Eduardo Costa, se refirió a las conclusiones luego de un nuevo encuentro del Frente Cambia Santa Cruz, en Las Heras, el jueves pasado.



En comunicación con EL MEDIADOR, señaló que "lo que hacemos es analizar una realidad que es bastante compleja. Lo que tratamos es ver cómo aportamos a esta realidad. Nosotros sabemos que el Frente para la Victoria tiene las manos suficientes para determinar las reglas de juego, según más les convenga"



"En 2011 implementaron la ley de lemas para gobernador. No nos gusta, nos parece que está mal, pero esa es la realidad. Desde el año 2007 la UCR muestra una voluntad acuerdista", señaló Costa y en ese marco agregó: "Por supuesto que hay que sumar a la mayor de fuerzas en virtud de un acuerdo programático"



"En Cambia Santa Cruz hay distintos matices, pero todos comparten una misma visión. Hay una visión compartida de que nosotros debemos generar en la provincia un programa de crecimiento".



Costa fue consultado por una posible candidatura suya para la gobernación en 2023. "Yo trabajé por muchísimo tiempo y recorrí preparando distintas propuestas, porque siempre pensé que podría ganar las elecciones.

En ese marco, consideró: "Creo que Roxana Reyes ha hecho un gran esfuerzo, conoce las realidades de la provincia, trabaja todos los días recorriendo las calles. Junto a Dani Gardonio son los que más conocen la realidad actual. Son los que mayor nivel tienen de la realidad actual. Por supuesto que me gustaría, pero llevo una desventaja en este período y no he podido estar en contacto con los vecinos", explicó.

"En Santa Cruz no hay alternancia desde hace 40 años y eso no es bueno para la democracia"