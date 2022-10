La mesa provincial de Cambia Santa Cruz se reunió el pasado fin de semana en la localidad de Las Heras. En comunicación con EL MEDIADOR, el actual presidente del comité provincial de la UCR, Daniel Gardonio remarcó que "la convocatoria es amplia a todas las personas que tenemos un mismo pensamiento para integrar una alianza a futuro"

"Quienes integran este frente, venimos trabajando hace muchos años y no es una mera alianza electoral", señaló. Consultado en ese marco sobre los acercamientos o no al actual diputado de SER Santa Cruz, Claudio Vidal, Gardonio manifestó que "el radicalismo no ha tenido ningún tipo de diálogo con Claudio Vidal. Incluso yo no sé si él tiene intenciones de hablar con nosotros, así que acá no hay avances. Yo represento a un partido político. No puedo avanzar sin haber tenido conversaciones previas con quienes integran el frente y también con los afiliados a mi partido"

"Cualquier avance que se quiera hacer o la integración de alguien a este frente electoral, tiene que estar previamente acordado con los integrantes de esta mesa", remarcó.

"El 2023 está a la vuelta de la esquina y tenemos que empezar a trabajar. En lo personal, siempre los que estamos en política nos gusta participar, pero lo que más quiero es cumplir con lo que el partido necesita"