El próximo 4 de noviembre se realizarán las elecciones a vocales por la Caja de Previsión Social de Santa Cruz. El pasado fin de semana se han oficializado las listas de cara a estas próximas elecciones.



En comunicación con EL MEDIADOR, Viviana Carabajal, señaló que “llegué a presentar más de 1500 avales sin el apoyo de ningún gremio”.



Siguiendo esta línea, Carabajal comentó sobre la oficialización de su lista de cara a las próximas elecciones de noviembre: “El viernes se oficializó la lista, estoy muy contenta y orgullosa porque, por ahora, soy la única lista que entra con el apoyo genuino de los jubilados, es decir, no entré apoyada por ningún gremio, como sí lo hice la vez anterior con el apoyo del SOEM. Esta vez, entré con el apoyo del jubilado”.

"Es un honor que hayan aceptado la invitación a acompañarme por cuatro años más, son jubilados que siempre han mostrado la vocación de trabajar para sus pares, por eso los elegí para acompañarme en esta próxima gestión", remarcó.

A modo de cierre, la Vocal por los Pasivos por la CPS, se refirió a los temas pendientes en su gestión: “El tema pendiente es el aporte solidario. No he bajado los brazos y es una lucha continua que tengo. Hay varios proyectos en vigencia, he tenido audiencias en donde he mostrado el daño que genera en el jubilado”.