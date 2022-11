En comunicación con EL MEDIADOR, María Sanz, subsecretaría de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, comentó sobre la media sanción de ayer de Alcohol Cero. “Fueron más de diez años de lucha dentro de las ONGs, Consejo Federal de Seguridad Vial en donde luchábamos para que las otras provincias se sumen y que Alcohol Cero sea una realidad”.



"Ha sido un trabajo difícil y largo para que los diputados de la provincia votarán por unanimidad Alcohol Cero y empezar el proceso de aplicación, había que hacer lo mismo a nivel nacional”.

Sobre los municipios a nivel provincial que todavía no están adheridos a Alcohol Cero, Sanz señaló que “se va a modificar la Ley Nacional de Tránsito"



"Se modificará el artículo 48 en donde aplicará a todos, faltan algunas localidades en la provincia que se adhieran”. A su vez, dijo que “hace falta la decisión política de los intendentes. Esto tiene que ver con la seguridad de sus ciudadanos, no existe el argumento para el no y no entendemos por qué no quieren tratarlo o porque la negativa”.